الحمل

فرصة جيدة لعثورك على وظيفة أفضل قريبًا، لكن حتى حصول ذلك عليك الاهتمام بعملك الحالي والتفاني فيه حتى آخر دقيقة

الثور

ابق منفتحاً على كل جديد وتمهل لتحليل ما يعرضه عليك الآخرون، تشعر بحالة من القلق والخوف من المجهول الذي يمكن ان يهدّ معنوياتك

Advertisement

الجوزاء

لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن أفكارك، وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك

السرطان

تزداد مسؤولياتك وواجباتك المهنية وتسير على طريق جديد من النجاح والتقدم نحو تحقيق أحد أهدافك

الأسد

ترتاح لمجرى الأمور في الحياة المهنية،وربما تستشير أحد المقربين بشأن قرار مهم يجب أن تتخذه

العذراء

تستفيد من ظروف جيدة وقد تكون مفاجئة وتولد في نفسك الغبطة، وتتقدم في مجالك المهني بشكل سريع

الميزان

تعلم من أخطاء الماضي واجتهد في العمل بشدة حتى تنال ما تريده، واستغل ذلك للاستفادة والحصول على المزيد من الفرص

العقرب

إذا دخلت في مفاوضات تلفت الأنظار بنباهتك وسرعة بديهتك وقدرتك على الإقناع

القوس

لا تتفرد بالقرار، فالجور دقيق، ولا تطالب اليوم باستقلاليتك، أنت بحاجة إلى بعض الدعم فكن واعياً جدّاً

الجدي

يسلط هذا اليوم الضوء على قضية شراكة، أو يثير مسألة قانونية ونزاعاً اعتقدت أنه انتهى من زمان

الدلو

تحتاج إلى تجربة العديد من الأشخاص قبل أن تقرر الشخص الذي يمكنه الأداء بأفضل ما يمكن في الموقع الوظيفي

الحوت