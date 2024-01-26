"سناب شات" بدائرة الاتهام.. كيف وصلت رسائل "فيرما" إلى السلطات؟





واعترف فيرما بأنه قال لأصدقائه في تموز 2022: "في طريقي لتفجير الطائرة. أنا عضو في طالبان". لكنه قال إنه ألقى النكتة في مجموعة خاصة على تطبيق سناب شات ولم يكن ينوي أبدًا "التسبب في استياء عام".

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ولكن كيف تم سحب الرسالة عن تطبيف سناب شات؟ برأت المحكمة الإسبانية الشاب البريطاني أديتيا فيرما من تهمة الإخلال بالنظام العام، بعد أن ألقى مازحا أمام أصدقائه بشأن تفجير رحلة جوية من لندن جاتويك إلى مينوركا.واعترف فيرما بأنه قال لأصدقائه في تموز 2022: "في طريقي لتفجير الطائرة. أنا عضو في طالبان". لكنه قال إنه ألقى النكتة في مجموعة خاصة على تطبيق سناب شات ولم يكن ينوي أبدًا "التسبب في استياء عام".

حسب قرار القاضي، الذي نقلته وكالة أنباء أوروبا برس، أن الرسالة "لأسباب غير معروفة، تم التقاطها من قبل آليات الأمن البريطانية عندما كانت الطائرة تحلق فوق المجال الجوي الفرنسي". تم إرسال الرسالة "في بيئة خاصة تمامًا بين المتهم وأصدقائه الذين طار معهم، من خلال مجموعة خاصة لا يمكن لأحد سواهم الوصول إليها، لذلك لم يكن بإمكان المتهم حتى أن يفترض ولو عن بعد... أن النكتة التي لعبها على هاتفه المحمول قد تصل الى مكان آخر".





ولم يتضح على الفور كيف تم تنبيه السلطات البريطانية إلى الرسالة، حيث أشار القاضي إلى أنهم "لم يكونوا موضوع دليل في هذه المحاكمة". وقال متحدث باسم سناب شات إن منصة التواصل الاجتماعي لن "تعلق على ما حدث في هذه الحالة الفردية".

وعلى موقعها على الإنترنت، في قسم بعنوان "كيف نعمل مع سلطات إنفاذ القانون"، تقول Snapchat إن أحد أهدافها هو "الحفاظ على بيئة آمنة وممتعة حيث يتمتع مستخدمو Snapchat بالحرية في التعبير عن أنفسهم والبقاء على اتصال مع أصدقائهم الحقيقيين".



وتضيف: "نحن نعمل أيضًا على تصعيد أي محتوى بشكل استباقي إلى جهات إنفاذ القانون يبدو أنه يتضمن تهديدات وشيكة للحياة، مثل التهديدات بإطلاق النار في المدارس والتهديدات بالقنابل وحالات الأشخاص المفقودين، والاستجابة لطلبات الطوارئ الخاصة بإنفاذ القانون للكشف عن البيانات عندما تكون جهات إنفاذ القانون تتعامل مع قضية تنطوي على تهديد وشيك للحياة. وفي حالة طلبات الإفصاح الطارئة من جهات إنفاذ القانون، عادةً ما يستجيب فريقنا الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في غضون 30 دقيقة."(العربية)