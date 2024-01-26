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وفاة راقصة محترفة عشرينية.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
26-01-2024 | 16:00
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توفيت راقصة محترفة تبلغ من العمر 25 عامًا بسبب رد فعل تحسسي مميت بعد أن تناولت قطعة بسكويت.

 

وأصيبت أورلا باكسينديل بصدمة حساسية بسبب رد فعل تحسسي شديد في 11 كانون الثاني بعد أن تناولت بسكويت تحتوي على الفول السوداني، ما لم يكن مذكوراً على عبوة المنتج.

 

وقد تشمل علامات الصدمة الناجمة عن رد الفعل التحسسي، حكة في الجلد وطفح جلدي أحمر وتورم العينين والشفتين واليدين والقدمين. وقد يؤدي أيضًا إلى انخفاض ضغط الدم وانسداد الشعب الهوائية.

 

وأصدر المتجر بيانًا زعم فيه أن الشركة المصنعة لم تبلغهم بتغيير المكونات.

 

وكانت باكسينديل، من المملكة المتحدة، تعيش في مدينة نيويورك لمدة ست سنوات حيث كانت تمارس مهنة الرقص.

( lBC)
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