بظروف غير عادية.. وفاة "أطول امرأة في العالم"! (صور)





ويبلغ طول نجمة الإنترنت شياو مو من شاويانغ في الصين 7.5 أقدام وتمتلك أكثر من 152 ألف متابع على منصة التواصل الاجتماعي بالفيديو Douyin.

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وبحسب ما ورد توفيت في 15 كانون الثاني الجاري بعد إصابتها بمضاعفات نزلة البرد التي أصيبت بها مؤخرًا، وفق ما نقل موقع ذا صن. عن عمر ناهز الـ 23 عامًا، توفيت امرأة شابة معروفة بطولها الشديد في ظروف غير عادية.ويبلغ طول نجمة الإنترنت شياو مو من شاويانغ في الصين 7.5 أقدام وتمتلك أكثر من 152 ألف متابع على منصة التواصل الاجتماعي بالفيديو Douyin.وبحسب ما ورد توفيت في 15 كانون الثاني الجاري بعد إصابتها بمضاعفات نزلة البرد التي أصيبت بها مؤخرًا، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وكانت مو مشهورة على Douyin، النسخة الصينية من تيك توك، بسبب مقاطع الفيديو الخاصة بها التي توثق حياتها اليومية، وكان يشار إليها أحيانًا باسم "عملاقة هونان رقم 1"، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.



وكان طولها قد أبهر المتابعين - فقد كانت أطول بأربعة سنتيمترات من نجم الدوري الاميركي للمحترفين ياو مينغ.

ويقال إن تربيتها كانت صعبة، بعدما تخلت عنها والدتها وقام أجدادها بتربيتها.



ووفقا لوسائل الإعلام الصينية، عانت مو من مجموعة من الحالات الصحية الأساسية، مثل مشاكل القلب والبصر، والتي كانت مرتبطة بطولها الشديد.



وبحسب ما ورد تم حرق جثتها، ويعتقد أن والدها، الذي لم تكن تربطها به علاقة جيدة، لم يجمع رمادها بعد من محرقة الجثث.(lbci)





