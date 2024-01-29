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يظهر القمر كأنه سيصطدم بالأرض.. فيديو مذهل للحظات تغرق الكوكب في الظلام

Lebanon 24
29-01-2024 | 04:02
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يتحضر العالم لمشاهدة كسوف كلي للشمس في 8 نيسان المقبل، حيث يحجب القمر الشمس تماماً عن ملايين الأشخاص في أميركا الشمالية.

وفي هذا السياق، كشف مقطع متخيل لحظات مذهلة لكيفية حدوث ذلك حيث يستغرق الأمر بضع ثوان يظهر فيها القمر كاملاً كأنه سيصطدم بالأرض.

وأوضح المقطع المركب كيف يحدث بعد ذلك مباشرة كسوف كلي للشمس لمدة 5 ثوانٍ فقط يحل فيها الظلام فجأة، ويعود النور، إذ تحدث هذه الظاهرة فقط في نقطة الحضيض، وهي النقطة التي يكون فيها القمر أقرب إلى الأرض، وحينها يمكن رؤية السرعة الكبيرة التي يتحرك بها الكوكب.
 
 
 
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ما هو كسوف الشمس؟
ويحدث كسوف الشمس (Solar eclipse) عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، بحيث تكون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، فيغطي القمر قرص الشمس مؤقتا، ويحجب أشعتها لفترة قصيرة بحيث يلقي بظلاله على جزء من الأرض، بحسب ما أوضح تقرير لموقع "طقس العرب".

فيما يحدث كسوف الشمس الكلي في البُقعة الصغيرة من سطح الأرض التي تقعُ في ظلّ القمر الكامل ويُسمى (Umbra) وخلال هذا الكسوف يمرُّ قرص القمر تماماً أمام قُرص الشمس، فيحجب كامل أشعة الشمس وتُظلم السماء كُلّها كما لو كان الوقتُ ليلاً، لكن ستظهرُ للعيان الهالة الشمسية، وهي الغلاف الجويّ الخارجي للشمس.

ويدوم هذا الكسوف لنحو خمس دقائق، وبعدها يعودُ كسوفاً جزئياً مُتناقصاً حتى يُكمل القمر عبوره من أمام الشمس.

وبالرغم من أن القمر أصغر من الشمس بـ400 مرة إلا أنه أقرب إلى الأرض بـ400 مرة بالمقارنة مع بعد الشمس عن الأرض، وبسبب هذا التوازن المُحكم في الكون يتمكن القمر من حجب الشمس، فيحدث الكسوف الكلي.


كم مرة يحدث؟

في حين يحدث كسوف الشمس من مرتين إلى خمس مرات كل عام، بحيث يحدث الكسوف الكلي كل 18 شهرا أو نحو ذلك، ويختلف شكل الكسوف بالاعتماد على مكان مشاهدته على الأرض.

ومع دوران الأرض، ينتقل ظل القمر على الأرض (ومشهد الكسوف) من الغرب إلى الشرق، ويكون هذا المسار للمناطق التي تشهد الكسوف الكلي، أما المشاهدون في المناطق خارج المسار فيرون كسوفا جزئيا، أو لا يشاهدون كسوفا على الإطلاق. (العربية)


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