Advertisement

منوعات

أثارت جنون العلماء... أول رؤية لسمكة قرش بيضاء حديثة الولادة (فيديو)

Lebanon 24
30-01-2024 | 01:38
A-
A+
Doc-P-1158533-638422009069430792.png
Doc-P-1158533-638422009069430792.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل مخرج أفلام عن الحياة البرية وطالب في علم الأحياء حدثا استمر العلماء في البحث عنه لفترة طويلة: أول لمحة على الإطلاق لسمكة قرش بيضاء كبيرة حديثة الولادة.
وشوهد القرش الصغير على بعد مئات الأمتار قبالة ساحل سانتا باربرا، كاليفورنيا، في يوليو من العام الماضي، في لقطات المخرج كارلوس غاونا.
Advertisement
وعادة ما يكون لون أسماك القرش البيضاء (Carcharodon carcharias) رماديا من الأعلى مع بطن أبيض فاتح. وتنتج الإناث الحوامل "حليب الرحم"، وهو سائل حليبي مصفر تستهلكه الأجنة.
 
وشهد غاونا العديد من أسماك القرش الحوامل على ما يبدو في المنطقة نفسها. لذلك برز له القرش الأبيض اللامع على الفور عندما ظهر على السطح.
 
 
 
ويقول غاونا، الذي يستخدم موقع The Malibu Artist عبر الإنترنت: "في هذا اليوم، غاص أحدها، وبعد فترة وجيزة، ظهر هذا القرش الأبيض بالكامل. ليس من المبالغة استنتاج من أين جاء".
ولم يتم بعد تأكيد رؤية سمكة قرش بيضاء حديثة الولادة، على الرغم من أن غاونا والمعد المشارك فيليب ستيرنز، عالم أحياء أسماك القرش في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، نشرا النتائج في مجلة خاضعة لمراجعة النظراء.
وعلاوة على ذلك، يضيف هذا الاكتشاف إلى التقارير السابقة لعام 2020 عن أصغر سمكة قرش بيضاء معروفة، يبلغ طولها مترا واحدا فقط ويعتقد أنها حديثة الولادة، والتي تم اصطيادها قبالة ساحل المحيط الهادئ بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وعادة ما تجد ملاحظات علماء الطبيعة الناشئين أو العلماء المواطنين، مكانها إلى الأدبيات العلمية. وفي الواقع، تعد المشاهدات المحظوظة جزءا مهما من الاستكشاف والاكتشاف العلمي الذي يوسع فهمنا للعالم.


ومع ذلك، هناك تفسيرات محتملة أخرى يجب أن نأخذها في الاعتبار، حيث يمكن أن يكون لدى القرش اضطراب جلدي غير معروف يؤدي إلى تساقط جلده، أو تغطيته ببعض النمو الميكروبي الأبيض. وقد تكون أيضا حالة نادرة من مرض المهق.
نشرت النتائج في علم الأحياء البيئي للأسماك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:42 | 2024-01-30
00:05 | 2024-01-30
23:57 | 2024-01-29
23:00 | 2024-01-29
16:05 | 2024-01-29
12:35 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24