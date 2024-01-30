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شاهد... سفير "مكافحة العنف البريطانية" يضرب مساعده بالحذاء

Lebanon 24
30-01-2024 | 01:42
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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسفير جمعية مكافحة العنف الملكية البريطانية رهات فاتح علي خان، وهو يعنف ويضرب شخصا بأحد فنادق ولاية تكساس الأميركية.
وفي المقطع الصادم، يظهر خان وهو مغن باكستاني (49 عاما)، وهو يقوم بضرب زميله في الفرقة بالحذاء على رأسه ويسحبه من شعره في غرفة الفندق.
وشوهد خان، الذي لديه ثمانية ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي التقى بالملك البريطاني تشارلز الثالث عدة مرات كسفير، وهو يضرب زميله في الفرقة في ثلاثة مقاطع فيديو منفصلة.
 
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وفي أحد هذه المقاطع، يظهر خان وهو يتجادل مع الرجل الذي يرتدي قميصا أخضر، ويصرخ في وجهه: "أين زجاجتي؟ سوف أضربك. هل رأيت زجاجتي؟".
ويبدو الضحية البالغ من العمر 32 عاما خائفا في مقاطع الفيديو. ويظهر مقطع أطول مدته 36 ثانية الرجل وهو ينحني بينما يضربه خان بما يبدو أنه نعال. ثم يضرب الرجل على وجهه ورأسه ويصرخ: "أين زجاجتي؟" ليجيب الضحية بخنوع: "لم تكن لدي يا سيدي. أي زجاجة؟"، بينما أعضاء حاشية خان يقفون ويشاهدون.

ويظهر الفيديو الثالث ثلاثة من زملائه في الفرقة وهم يحاولون سحب خان بعيدا بينما يتصارع الرجال على الأرض في غرفة الفندق في هيوستن، تكساس.

وقال مصدر مطلع على الحادث لصحيفة Mail on Sunday، إن الجدال ربما كان حول زجاجة من المشروبات الكحولية.
 
واعترف المغني الشعبي الباكستاني بالاعتداء، قائلا: "لقد كان تلميذي وأنا ضربته. ليس لديه أي اعتراض"، مبينا أن زميله في الفرقة أضاع زجاجة "ماء روحي" أعطاها له رجل مقدس.


وقالت مؤسسة King's British Asian Trust الخيرية التابعة للملك تشارلز، إنها تأخذ "جميع الاتهامات المتعلقة بالإساءة على محمل الجد وسنحقق في هذا الأمر بشكل عاجل".
وتأسست الجمعية الخيرية، التي تساعد ضحايا العنف المنزلي وتدير مبادرات الصحة العقلية والفقر في جميع أنحاء الهند وباكستان، على يد الملك تشارلز في عام 2007. (RT)
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