رقم كبير.. رئيس نتفلكس يحوّل قسمًا من أرباحه للأعمال الخيرية

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قدم ريد هاستينغز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "نتفلكس" العملاقة للبث التلفزيوني، ما قيمته 1.1 مليار دولار من أسهم الشركة لجمعية "سيليكون فالي كوميونيتي فاونديشن" (Silicon Valley Community Foundation) للأعمال الخيرية.وأعلن هاستينغز، عن تبرعه بمليوني سهم وفق إفصاح، دون تحديد الجهة المستفيدة، لكن متحدث باسم "نتفلكس" أكد أن "سيليكون فالي كوميونيتي فاونديشن" هي الجهة المستهدفة بالتبرع.وقال إنها ستمنح الأموال لتأمين الإسكان ميسور التكلفة وتنمية الطفولة المبكرة والإغاثة من الكوارث وغيرها.وقدمت المؤسسة في عام 2022 ما يقرب من 15 ألف منحة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.57 مليار دولار، وفقاً لموقعها على الإنترنت.