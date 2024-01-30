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عملية سطو مسلح تتحول الى عرض زواج.. ما فعله هذا الشاب غير متوقع (فيديو)

Lebanon 24
30-01-2024 | 12:00
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يتم بذل الكثير من الوقت والجهد في التخطيط للعرض المثالي عندما يقرر الرجل أن يركع على ركبة واحدة ليطلب يد حبيبته للزواج، ومع ذلك، ففي هذه الأيام، يتخلى الناس عن الأساليب القديمة ويبتكرون أفكارًا فريدة أثناء طرح السؤال.

 

وفي أحد هذه العروض "الغريبة"، قرر رجل في كولومبيا أن يطرح السؤال الأهم على زوجته في مقلب سطو مسلح مزيف.

 

أظهر مقطع فيديو للواقعة، والذي انتشر على موقع إنستدرام، رجلًا يتقدم لخطبة صديقته في منتصف الشارع بعد أن قام بعملية سطو وهمية تحت تهديد السلاح.

 

ويظهر في الفيديو سيارة حمراء تتوقف عند تقاطع طرق عندما يقوم أحد المشاة ورجلين على دراجة نارية بعرقلة طريقها فجأة. ويطالبون الزوجين الجالسين داخل السيارة بالخروج، بينما يشير أحد الرجال إلى المرأة بما يشبه المسدس المخفي، ثم أجبر اثنان من أفراد العصابة الرجل على الركوع بينما كانا يمسكان بالمرأة أمامه.

 
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وفي تطور جامح للمؤامرة، يتوقف الرجال عن الصراخ ويخرج الرجل الراكع خاتمًا ليتقدم لخطبة صديقته وسط التصفيق.

 

وبعد أن أدركت أنها مزحة، صفعته المرأة بشكل هزلي بشكل متكرر، وهو يحرك الخاتم في إصبعها. ثم يحتضن الزوجان احتفالًا بخطوبتهما بينما يهتف لهما شركاؤه.

 

وبينما كان البعض مستمتعًا بهذه المزحة المتقنة، تساءل آخرون عن سبب اعتقاد الشاب أن هذه فكرة جيدة، وقال أحد المستخدمين مازحًا: "عليك أن تحب شخصًا ما بكل إخلاص لتكون معه في الصحة والمرض، أو في عمليات الاختطاف أو السرقة". وكتب آخر: "لقد كاد أن يصيب الفتاة بنوبة قلبية، وكان سيُترك بدون صديقة".

( الموجز)

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