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منوعات
استخدمت الماء الساخن لتخفيف آلام الظهر.. وهذا ما حل بها
Lebanon 24
31-01-2024
|
04:02
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صيبت امرأة بريطانية بحالة جلدية خطيرة، بعدما اعتادت على استخدام قارورة الماء الساخن لتخفيف آلام ظهرها.
بعد إصابتها بآلام مفاجئة في الظهر في تشرين الأول الماضي، أجرت جوي كلاركسون (34 عاماً) فحوصات بالرنين المغناطيسي، وتبين بأنها تعاني من انزلاق غضروفي في الظهر، وأنها بحاجة إلى عملية جراحية.
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وبحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل، فإن الأطباء أخبروا جوي بأن عليها انتظار أشهر حتى يحين دورها في العملية، لذا بدأت باستخدام قارورة الماء الساخن لتهدئة الألم المستمر، دون أن تدري بأن ذلك سيؤدي إلى مضاعفات صحية أخرى.
وبعد فترة من استخدام الماء الساخن في تخفيف الألم، ظهر طفح جلدي أحمر أسفل ظهر جوي، واستمرت الحالة بالتفاقم طيلة ستة أسابيع، حيث عانت من الحكة، وأصبح الطفح الجلدي الأحمر أكثر قتامة.
ولدى فحصها، تم تشخيص إصابتها بمتلازمة الجلد المحمص، والتي تحدث بسبب الاستخدام طويل الأمد للحرارة المباشرة على الجلد، وتؤدي إلى طفح جلدي أحمر أو بني له نمط مميز يشبه الشبكة، بالإضافة إلى الحكة.
بعد تشخيص حالتها، توقفت جوي على الفور عن استخدام قارورة الماء الساخن، وتتناول الآن الإيبوبروفين فقط لعلاج آلام الظهر، وتستخدم مرطباً مصنوعاً من زيت جوز الهند، لعلاج الحكة والطفح الجلدي، ولا تزال تنتظر إجراء عملية جراحية للانزلاق الغضروفي في ظهرها.
وتقول جوي، إنها تشعر بالقلق بعد أن أجرت بحثاً مستفيضاً على الإنترنت حول متلازمة الجلد المحمص، واكتشفت بأنها قد تؤدي للإصابة بسرطان الجلد في بعض الأحيان.
ووفقاً للخبراء، يمكن أن تحدث هذه الحالة، لأي شخص يتعرض لحرارة ضعيفة المستوى بشكل مزمن، مثل استخدام قارورة الماء الساخن، أو وضع جهاز كمبيوتر محمول على الساقين، أو استخدام بطانية كهربائية. هذه الحرارة لا تكون كافية عادة لإحداث الحروق، ولكنها يمكن أن تتسبب بإتلاف الأوعية الدموية السطحية، وإحداث تغييرات في ألياف بروتين الكولاجين في الجلد، والتي تؤدي إلى تغير لون البشرة. وعادة ما يكون هذا الطفح الجلدي دائماً، ويمكن أن يترك علامات على البشرة مدى الحياة.
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