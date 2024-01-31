واقعة "فتاتي الأسانسير" تضج في مصر... خطف وتخدير بإشراف والدهما

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تنظر محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة، بمحاكمة المتهمين في واقعة خطف وتخدير "فتاتي الأسانسير" في مدينة نصر، والشروع في خطف أختهما، وتعريض حياتهما للخطر.واعترف المتهم الثاني بواقعة خطف وتخدير فتاتي الأسانسير في مدينة نصر بارتكابه الواقعة مع والدهما، والمتهم الثالث "السائق".وروى المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة بقضية فتاتي الأسانسير اعترافاته وسرده للواقعة، قائلا: "أول ما طلع الأسانسير وسمعنا صوتهم منه فتحنا الباب، ودخلنا كتفناهم وحطينا القماش على وشهم علشان يهدوا، والبنت الكبيرة اللي أنا كنت ماسكها قعدت تضرب فينا بس الحاجة اللي في القماش اتفاجئت أنها خدرتها وخلتها يغمي عليها"، وفقاً لما نشره موقع "المصري اليوم".وأضاف: "أنا ساعتها اتخضيت من اللي حصل، لأني مكنتش متوقع كده فوقفنا في الأسانسير عشان ننزل، و(أحمد) الأب، قالي يالا نشيلهم ونروح بيهم العربية بسرعة، وبعدها الأسانسير وقف وفي واحدة ست قدامنا فقولنا لها إن في طوارئ والبنات تعابنين ولازم نوديهم المستشفى".وعن معرفته برغبة المتهم الأول في خطف الطفلتين والسفر بهما خارج البلاد، أجاب المتهم الثاني: "لا أنا ماكنتش أعرف أنه عايز يسافر بيهم، واتفاجئت بالموضوع ده، ومقدرتش أمنعه لأنه أبوهم".وبسؤاله عن اتفاقه مع والد الطفلتين على تخديرهما، قال المتهم الثاني: "أنا مكنتش أعرف إن إحنا هنخدرهم واتفقنا على الموضوع ده، وإحنا واقفين مستنين فوق في العمارة بس (أحمد أبوهم) كان قايلي إنه القماش ده هيهديهم بس مش هيخدرهم ويخليهم يفقدوا الوعي".كما أنكر المتهم الثاني أنه حصل على أموال من المتهم الأول نظير اشتراكه معه بالواقعة.وكان الشارع المصري انشغل في 23 كاون الاول الماضي بتداول مقطع فيديو لثلاثة رجال يحاولون خطف طفلتين من داخل مصعد في أحد الأبنية، من خلال تكتيفهما ووضع مادة مخدرة على وجهيهما، ورغم مقاومة البنتين، نجح الخاطفون في تخديرهما.لكن بعد أن طاردهم بواب العمارة والمارة، تم إفلات إحدى الطفلتين بينما خطفت الصغرى.