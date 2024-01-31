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منوعات
ليمونة بيعت بـ1800 دولار.. ما قصتها؟
Lebanon 24
31-01-2024
|
10:00
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بيعت ليمونة عمرها 285 عاما بـ1800 دولار في مزاد علني في بريطانيا.
وعلى الرغم من أن الهدف من طرح الليمونة في المزاد كان على سبيل المرح والدعابة، إلا أنها أشعلت مزايدة محمومة بين الراغبين بشرائها.
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وتم العثور على الثمرة المجففة مقاس 5 سم في خزانة أثناء عملية تطهير منزل.
وكان أصحاب المنزل يفرزون ممتلكات عمهم عندما عثروا على خزانة يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر واعتقدوا أنها ذات قيمة، مما دفعهم لعرضها على أحد تجار المزادات.
وكانت المفاجأة عندما عثر أخصائي المزادات على الليمونة في الجزء الخلفي من أحد الأدراج أثناء تصوير الخزانة للبيع.
ويوضح النقش المحفور على قشرة الليمونة "إهداء من السيد بي لو فرانشيني في 4 تشرين الثاني 1739 إلى الآنسة إي باكستر".
ويعتقد أنه تم إحضار الليمونة إلى إنكلترا من الهند كهدية رومانسية.
وقال تاجر المزادات ديفيد بريتل "اعتقدنا أننا سنحظى ببعض المرح ونطرحها في المزاد بسعر يتراوح بين 40 إلى 60 جنيها إسترلينيا. لكنها بيعت بمبلغ وصل إلى 1416 جنيهاً إسترلينياً". (العربية)
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