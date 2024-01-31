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شجار بالطريق.. ينتهي بدهس سيدة ولكم رجلا في مشهدٍ عنيف

Lebanon 24
31-01-2024 | 15:45
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هذه اللحظة المروعة التي يقوم فيها سائق دراجة نارية بدفع امرأة أرضًا، ثم يقود دراجته فوقها، فيما يتم تثبيت رجل آخر على حاجز في موقف حاد للغاية.

 

ويظهر الرجل الأصلع الذي يقود الدراجة وهو يصرخ في وجه الزوجين، مع ترديد عبارة "أخرجا من مدينتي"، بينما يقوم بدفع المرأة أولًا إلى الأرض ثم يمسك بالثاني من ثيابه.

 

عندما وصل إلى الرجل، انطلقت سيارته بسرعة للأمام، مصطدمة بالسيدة المتضررة ودافعة بها عبر الرصيف أمامه.

 

بعد ذلك، يبدأ في تجاوزها عندما تتوقف أمام مجموعة من الحواجز بجوار الطريق الرئيسي في مدينة هال البريطانية.

 

في مشهد مرعب، يقوم الرجل المجنون بمهاجمة الرجل الآخر في البدلة الرياضية، بينما بقيت المرأة محاصرة تحت عجلات الدراجة النارية.

(lbc)

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