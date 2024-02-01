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عملية جراحية نفخت ثديها بشكل مخيف.. إليكم السبب

Lebanon 24
01-02-2024 | 13:30
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ادعت أم شابة، خضعت لعملية استئصال الثدي وترميمه من جديد في عمر 27 عامًا فقط، أنها تركت بثدي مشوه بعد إصابتها بالإنتان.

 

وخضعت كلوي هيوز لعملية إزالة ثدييها بعد أن اكتشفت أنها مصابة بسرطان الثدي.

 

وقالت الأم لطفلين من بريطانيا، إنها أصيبت بالإنتان في ثديها الأيسر بعد الجراحة مما أدى إلى إصابتها بنوبة وتورم ثدييها. فأصبح حجم الثدي الأيسر بحجم البطيخة، ما جعلها تلجأ إلى سحب السائل منه.

 

ومكثت في المستشفى لمدة أسبوع على المضادات الحيوية الوريدية والمورفين. كما أنها قامت بسحب السائل الإنتاني من ثديها أربع مرات، لكنه لا يزال ينتفخ.

 

وكشفت الأم أنها كانت خائفة من إجراء هذه العملية، لكنها فعلتها من أجل أولادها.

 

وأوضحت كلوي أنها تنتظر الآن إجراء عملية جراحية أخرى، حيث ستتم إزالة الغرسة اليسرى وسيتم إدخال زرعة جديدة.

( lbc)
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