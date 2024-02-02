شاهد... أمسكت الثعبان بيديها وألقته في الهواء وانقذت حيوانها الأليف

أثار مقطع مصور إعجابا كبيرا على منصات على التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر طفلة أسترالية وهي تنقذ حيوانها الأليف من فكي ثعبان خطير، عن طريق الإمساك بذلك الزاحف من ذيله وأرجحته قبل رميه بعيدا، وفقا لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وشوهدت روزي وايتمان، البالغة من العمر 12 عامًا، في المقطع الذي سجلته كاميرات المراقبة، وهي تنظف قفص خنزيرها الغيني الأليف في الفناء الخلفي لمنزلها الكائن بولاية كوينزلاند، وذلك قبل أن تلاحظ أن "صديقها الصغير" عالق في فكي ثعبان مختبئ بين النباتات.

وسارعت تلك الطفلة على الفور ، إلى إمساك الثعبان من ذيله وأرجحته وهي تدور حول نفسها، وذلك قبل أن يهرع والدها وكلاب المنزل إلى الحديقة لمساعدتها.

وقال والدها، لوك ويتمان، في مقابلة، الخميس: "لقد كان الأمر جنونياً.. عندما رأيتها وهي ترمي الثعبان، كنت خائفا بالفعل".

A 12-year-old girl from Australia rescued her pet guinea pig by grabbing hold of a snake looking to feast on the animal, and swinging it around several times. https://t.co/TJDDpsYTRA #BreakingNews #Breaking #News pic.twitter.com/q9GSm8fdod — Brett Murphy (@bmurphypointman) February 1, 2024 Advertisement





ولحسن الحظ، لم تصب روزي بأذى، في حين تمكن والدها، الذي كان لا يزال يرتدي ملابس النوم، من الإمساك بالثعبان وإلقائه جانبًا، مما مكّن الخنزير الغيني من الفرار بعيدًا، دون أن يصاب بأذى كبير. ولحسن الحظ، لم تصب روزي بأذى، في حين تمكن والدها، الذي كان لا يزال يرتدي ملابس النوم، من الإمساك بالثعبان وإلقائه جانبًا، مما مكّن الخنزير الغيني من الفرار بعيدًا، دون أن يصاب بأذى كبير.

وتصدرت الحادثة التي وقعت الأحد، عناوين الأخبار في أستراليا، بعد أن نشر عم روزي، وهو مذيع إذاعي أسترالي، مقطع الفيديو على صفحته على تطبيق إنستغرام.

وقالت والدة روزي، غريس، إنه في أعقاب الحدث، ركزوا على "مواساة روزي وقضاء لحظة عائلية"، وتساءلوا عما إذا كان أي شخص سيصدق ما حدث للتو، قبل أن يدركوا أن كاميرات المراقبة كانت قد سجلت الواقعة برمتها.

وأضافت أنه كان من "المرعب" سماع "صراخ مروع" صادر عن ابنتها، مردفة أن جميع أفراد الأسرة كانوا لا يزالون بملابس النوم في الصباح الباكر عندما شاهدوا الطفلة وهي تمسك بالثعبان.

من جانبها، أوضحت الطفلة لقناة لقناة "7NEWS" الأسترالية في وقت سابق، أنها لم تفكر للحظة عندما شاهدت الثعبان ملتقا حول رقبة حيوانها الصغير لتسارع إلى الإمساك به وأرجحته.

وتابعت: "أنا سعيدة حقًا لأن خنزيري الغيني لا يزال على قيد الحياة".

وقالت غريس إن ماكسيبون، وهو خنزير غيني بني وأبيض اللون "لم يحصل على هذا القدر من الحنان والحلويات طوال حياته" بعد ذلك الحادث المروع.

أطلق علماء في البيرو على نوع جديد من الثعابين اسم، الممثل الأميركي، هاريسون فورد، تقديراً منهم لجهود نجم "إنديانا جونز" في جهود الحفاظ على البيئة.

وخنازير غينيا هي حيوانات أليفة معروفة بأنها اجتماعية وتعيش لمدة تصل إلى 7 سنوات، وفقًا لجمعية الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة.

ويمكن لتلك الحيوانات إصدار مجموعة واسعة من الأصوات، بما في ذلك الصفير والخرخرة للتواصل مع بعضها، وتحتاج إلى عناية مستمرة.

وفي حين أن بعض الناس يحتفظون أيضًا بالثعابين كحيوانات أليفة، فإن العديد من الأنواع يمكن أن تشكل خطراً على البشر، خاصة في أستراليا، التي تعد موطنًا لبعض أكثر الثعابين السامة في العالم.

ويقول الخبراء، أن تصرفات روزي كانت شجاعة، لكنها أيضا كانت محفوفة بالمخاطر.

وأوضح ستيفن هول، خبير سم الثعابين ومحاضر علم الصيدلة في جامعة لانكستر في إنكلترا، الخميس: "أستطيع بالتأكيد أن أقول إنها ليست طريقة آمنة للتعامل مع الثعابين، وذلك على الرغم من أنني أقدر ذعر الفتاة وردود أفعالها لإنقاذ حيوانها الأليف".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي جعلني أتنفس الصعداء قليلاً هو أن الثعبان كان منشغلاً بالحيوان الأليف في فمه، وقامت الفتاة بتدويره من نهاية ذيله، مما جعل من الصعب على الثعبان أن يعضها". (الحرة)