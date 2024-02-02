أكبر حجر زمرّد يحطُّ رحاله في الشارقة.. سعره خياليّ!

يشهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يُقام حالياً في إمارة الشارقة، عرض حجر زمرّد خام استثنائي يُصنّف على أنه الأكبر في العالم.

ويحمل هذا الحجر اسم "أمير كافوبو" ويُقدّر ثمنه بحوالي مليوني دولار أما وزنه فيبلغ 3,9 كيلوغرام. وهو يأتي في 19000 قيراط، وقد تمّ استخراجه من منجم يقع في زامبيا وتحديداً في منطقة كافوبو التي أعطته اسمها.

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يُطلق على الزمرد لقب "جوهرة الملوك"، كما يرتبط هذا الحجر الكريم بالخصوبة، والولادة من جديد. ويسود الاعتقاد في الهند أن ارتداء خاتم يزيّنه حجر الزمرد في الخنصر بجذب الرخاء. تُصنّف زامبيا كثاني أكبر منتجي أحجار الزمرد في العالم بعد كولومبيا، ويتميّز الزمرد الزمبي بلونه الذي يكون أعمق وأكثر تشبعاً مقارنةً بالزمرد الكولومبي كما أنه يتمتع بنقاء كبير مما يجعله من الأحجار الكريمة المثاليّة للاستعمال في مجال ترصيع الممجوهرات. يُطلق على الزمرد لقب "جوهرة الملوك"، كما يرتبط هذا الحجر الكريم بالخصوبة، والولادة من جديد. ويسود الاعتقاد في الهند أن ارتداء خاتم يزيّنه حجر الزمرد في الخنصر بجذب الرخاء. تُصنّف زامبيا كثاني أكبر منتجي أحجار الزمرد في العالم بعد كولومبيا، ويتميّز الزمرد الزمبي بلونه الذي يكون أعمق وأكثر تشبعاً مقارنةً بالزمرد الكولومبي كما أنه يتمتع بنقاء كبير مما يجعله من الأحجار الكريمة المثاليّة للاستعمال في مجال ترصيع الممجوهرات.





أما معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، فهو حدث نصف سنوي. تمّ افتتاح النسخة الـ53 منه في اليوم الأخير من شهر كتنون الثاني وهو يمتد حتى 4 شباط. أما معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، فهو حدث نصف سنوي. تمّ افتتاح النسخة الـ53 منه في اليوم الأخير من شهر كتنون الثاني وهو يمتد حتى 4 شباط.