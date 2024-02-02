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بالتواطؤ مع أمهات عازبات.. عصابة مغربية تتاجر بالأطفال حديثي الولادة

Lebanon 24
02-02-2024 | 16:30
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ألقت السلطات المغربية القبض على 30 شخصا هذا الأسبوع في مدينة فاس بتهم متعددة ضمن قضية واسعة النطاق تتضمن الابتزاز والتهديدات والاتجار في حديثي الولادة.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الشرطة في فاس "بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 كانون الثاني، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة".
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ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن "من بين الأشخاص الموقوفين، من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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