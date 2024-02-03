في عيد الحب: امنحوا اسم حبيبكم السابق لصرصور وهذا ما سيحصل بعدها!

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قررت حديقة حيوانات في سان أنطونيو في كاليفورنيا اتخاذ نهج غير تقليدي إلى حد ما في اليوم الأكثر شعبية في العام لإعادة إطلاق حملة جمع التبرعات "Cry Me A Cockroach"، والتي تتيح للزائرين تسمية صرصور أو فأر على اسم حبيبكم السابق ذلك قبل إطعامه إلى حيوان في الحديقة في عيد الحب.وأصبح إطعام الصراصير للمقيمين بمثابة حملة سنوية لجمع التبرعات لمنشأة الحيوانات، والتي تسمح للضيوف باختيار حيوانهم ثم تسميته (إلى جانب خيار نباتي يمكن إطعامه لأحد الحيوانات النباتية) على اسم حبيب سابق، وفق ما نقل موقع ميرور.ويمكن للراغبين في المشاركة التبرع بـ 5 دولارات (3.94 جنيه إسترليني) للخضروات، أو 10 دولارات (7.88 جنيه إسترليني) للصرصور، أو 25 دولارًا (19.71 جنيهًا إسترلينيًا) للقوارض عبر موقع حديقة الحيوان على الويب، والذي يقول: "حديقة حيوان سان أنطونيو ستساعد في سحق ماضيكم المؤلم، من خلال علاج حقيقي لحسرة القلب، عن طريق إطعام "اخيارك" لأحد الحيوانات المقيمة في الحديقة".وبعد اختيار خيارهم المفضل، يمكن للضيوف بعد ذلك وضع علامة على "أهدي تبرعي تكريمًا أو تخليدًا لذكرى شخص ما" قبل إضافة اسم "شخص غير مميز" في سطر التكريم. وسيحصلون بعد ذلك على بطاقة عيد الحب الرقمية القابلة للتنزيل والتي تظهر دعمهم لحملة جمع التبرعات "Cry Me a Cockroach".وتؤكد حديقة الحيوان لأولئك الذين يتطلعون إلى المشاركة أن الصراصير يتم الحصول عليها فقط من مربيين محترفين، مع رعاية المستعمرة من قبل قسم الزواحف في بيت الزواحف. وتستخدم حديقة الحيوان أيضًا فقط القوارض وخيارات الخضروات المجمدة مسبقًا، مثل الخس الروماني والملفوف وغيرها من الخضروات الورقية.(lbci)