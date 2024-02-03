سيحمل الكثير من المُفاجآت.. إليكم توقعات الأبراج لشهر شباط

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مع بداية شهر شباط 2024، تحمل توقّعات الأبراج وفق الخبير الفلكي د. سمير طنب، الكثير من المفاجآت لأصحابها، بعضها سار، وبعضها الآخر يوجب الحذر، على صعد كثيرة كالصحة والحب والمهنة.إليكم توقعات شهر شباط للأبراج كافة:برج الحملالشمس وكوكب مركور يعملان لِمصلحتك وسَيُديران أعمالك وحساباتك. من ناحية العمل، اتّكلْ على المريخ وجوبيتر لأنهما يُعطيان الزخم والقوّة والنشاط لك ولِتحرّكاتك واتّصالاتك مع الناس. الحُبّ لن يكون في أحسن حالاته فابتداءً من 9 شباط الزهرة سَتُعاكسك وتُسبّب لك سوء التفاهم مع الزوج أو الحبيب. احتفظْ بأعصاب باردة في مُواجهة مُشكلاتك الماليّة كي تُحسن تدبيرها بمنطق وعقلانيّة. البعض قد يُعاني بعض الأعراض المُزمنة التي تزداد حدّة بسبب البرد.برج الثورمركور يسبب لك مُعاكسات، انتقادات أو بروداً في ردود فعل المُحيط تجاهك. احتفظْ بثقة بالنفس لأنَّ المريخ وجوبيتر سَيُساعدانك في تعويض خسائرك من خلال الإيحاء لك بالمواقف المُناسبة التي يجب عليك اتّخاذها. لا تستخفّ بالفُرص الإيجابيّة فهي ستؤدّي إلى نتيجة مهمّة لِمصلحتك. اعملْ على ترسيخ الانسجام مع الشريك والأصدقاء. قد تُعاني أيها الثور من "حرقة" في المعدة أو "انتفاخ"، هذا عائد إلى الطريقة إلى تمضغ بها طعامك. خُذْ وقتك وأنتَ تأكُل.برج الجوزاءفي العمل هناك توتّر من أول شباط وحتى 12منه، لكن الأمور ستتحسّن بفضل التأثير الإيجابي لِلمريخ لأنّه سَيُعطيك القُدرة على ضبط الأمور في الاتّجاه الصحيح. الحُبّ سيبتسم لك بدءاً من 9 من الشهر بسبب تأثير الزهرة Venus وهذا التأثير الفلكي سيبرز قُدرتك على جذب الآخرين وكسب إعجابهم. لا تَكُنْ مُستعجِلاً في إطلاق أفكارك ومشاريعك، وكُنْ مُستعدّاً لِمواجهة تغيّرات اللحظة الأخيرة إذا استجدّت.برج السرطانهذا الشهر مُخصَّص لِلنجاحات المهنيّة والماديّة بفضل وجود الشمس في برج الدلو. فاوِضْ، فَكِّر، قُمْ بإدارة طريقة عملك، وستحصل على الإجابة المُناسبة لِكُلّ تساؤلاتك. من ناحية القلب بالعكس سيكون هذا الشهر عادياً لأن المريخ والزهرة ليسا في وضعيّة مُناسبة، وهذا ما سَيُسبّب بعض المزاج السيّىء. يجب ألاّ تشعر بالإحباط إزاء أي فشل وتَذكَّر ما يقول "لا روشفوكو": "الشخص الفَطنْ قادر على أن يستفيد من أي ظرف مهما كان سيّئاً".برج الأسدالشمس ومركور موجودان في برج الدلو وهذا سَيُسبّب بعض المتاعب في العمل: أجوبة سيطول انتظارها ، دعم لا يأتي في الوقت المُناسب، مواعيد تُلغى في آخر لحظة... أي كُلّ ما يجعلك عصبيّاً. حتى تستعيد طاقتك، الزهرة الصديقة لك ستقترح عليك الخروج برفقة أصدقائك المُقرّبين. في منتصف الشهر ترتفع حظوظك العاطفيّة مع احتمال حصول لقاء تنتظره منذ فترة. إذا كُنْتَ مُرتبطاً، استغلّ الوضعيّة الفلكيّة المُلائمة لِتدعيم علاقتك بالشريك، فالأوقات السعيدة نادرة المرور فلا تدعَها تفوتك.برج العذراءهذا الشهر مُلائم لِلمفاوضات ولِلدراسة وتحصيل العِلم والمعلومات، ما يرفع من حماستك ويعزّز طاقتك الفكريّة. هناك دعم من جانب آخر فالزهرة والمريخ سَيُساعدانك على تنظيم أعمالك من خلال مدّك بالخُطط الإيجابيّة والتي تُساعد على نجاحك. عاطفيّاً، لقاء تنتظره منذ فترة يجمعك بالحبيب، فالأسبوع الأول من الشهر حافل بالمُفاجآت السارّة ومُناسب لِلقيام بِمشاريع مُشتركة في نزهات أو تمضية الأوقات السعيدة وذلك برفقة من تُحبّ.برج الميزانعطارد موجود في البيت الثاني (بيت المدخول المادي)، إذاً عليك أن تُركّز جيّداً على أموالك وتختصر المصاريف غير الضروريّة وتدفع فواتيرك في الوقت المحدّد حتى لا تقع في مشاكل وهموم. عاطفيّاً، أشياء حلوة ستحصل بدءاً من 9 شباط لأنَّ كوكب الزهرة Venus يضع لَمساته الإيجابيّة على علاقاتك العاطفيّة. في مُنتصف الشهر قد تعرف بعض الصعوبات والعقبات ولكنك ستواجهها بحزم إذا برهنت عن مُثابرة وجديّة. لا تتردّد في الاستماع إلى نجمتك التي تُسهّل لك الدرب كي تحقق ما تطمح اليه.برج العقربهذا الشهر سيكون عملك وحياتك الاجتماعيّة الأساس بالنسبة اليك وهناك تَقدُّم واضح في كُلّ شيء بفضل وجود الشمس في برج الدلو ممّا سَيُعطيك ارتكازة صلبة والصورة التي تطمح إليها. موضوع آخر هامّ: نَظِّم أوقاتك وبرنامج عملك ورَتِّب حساباتك حَسَب الوقت حتى لا تقع في الفوضى. إذا أردت النجاح، إبحث عن عِشرة الناجحين، وابتعد عن الفاشلين الذين يزرعون التردّد من حولهم، ولا تسمح لأحد بإضعاف معنويّاتك. حاوِلْ أن تُحافِظ على حقوق مَن تعمل معهم وإلاّ تسبّبت بضغينة وكره سَيُهدّدان سُمعتك طبعاً.برج القوسالنصف الأول من الشهر فيه متاعب في العمل بسبب مُضايقات المريخ وعليك التكيّف مع هذا الوضع. في النصف الثاني من الشهر يصبح المريخ حليفك وتتحوّل الأمور لِمصلحتك. حتى ترتاح، كوكب الزهرة بدءاً من 11 شباط سيدعمك في كُلّ ما له علاقة بالمشاريع الترفيهيّة والخروج مع الأصدقاء والأحبّة. أنتَ شديد الحساسيّة في الأجواء الانفعاليّة، ممّا يُضعف أعصابك ويجعلك تشعر بتسرّب حيويّتك. اضبطْ أعصابك وحاوِلْ أن تُهذِّب قوّة انفعالاتك لأنَّ نتائجها سلبيّة على الصحّة والمعنويّات.برج الجديمع الشمس ومركور والمريخ وجوبيتر التي تُساند مصالحك المهنيّة، سوف تصعد بقوّة وعزم. من ناحية القلب بدءاً من 12 شباط كوكب الزهرة Venus سَيُعاكسك ولن تكون علاقاتك ناجحة كما تتمنّى. أنتَ مدعوّ لِلتعديل من تقديرك للأحداث أو لِلمواقف التي تُواجهك، إذ إنَّ هنالك دائماً دروساً إيجابيّة يُمكن استخلاصها من الوضعيّات الصعبة. حاوِلْ أن تكون أكثر تَواصُلاً مع مَن هُم حولك وتمسّك بمبادئك في نشر الفرح والتفاؤل. أمّا أنتِ سيّدتي، فأنتِ مُتطلّبة هذا الشهر ولا شيء يُرضي طموحاتك بسهولة.برج الدلوالشمس ومركور في وضع غير مريح في الدلو فهذا سيضعك في أجواء مهنيّة صعبة. لكنّك لن تتخلى بسهولة عن حماستك وسيكون معك حق. من ناحية القلب بدءاً من 14 شباط، الزهرة والمريخ سيجعلانك جذّاباً في عيون الجنس الآخر. "العبقة" هي من العوارض التي تُزعجك في هذه الفترة. انْتبِه وراجِعْ طبيبك فقد تكون عوارض تضخّم الغدة الدرقية. في كُلّ الأحوال تَناوَل الأطعمة الغنية باليود الضروري لانتظام عمل الغدة.برج الحوتكوكب المشتري Jupiter طوال الشهر والمريخ حتى 12 شباط سَيُسبّبان عقبات في طريقك. لكنّك على الرغم من ذلك سَتُدبِّر أمورك وتتخطّى العراقيل. بفضل تَواجُد الشمس ومركور في برج الدلو، ستكون عنيداً ومُصرّاً لِتحقيق كُلّ أهدافك وستتطوّر إلى الأمام مع إمكانيّة بلوغ منصب أو ترقية تنتظرها منذ فترة. حاذِرْ هذا الشهر ، فلِفرط ما تريد أن تقوم بأشياء يُخشى أن تُعرّض نفسك لِلتعب ولِلتشتّت أيضاً. الأمور العاطفيّة مُيسَّرة خاصّةً للفتاة الحوت من مواليد آذار. (لها)