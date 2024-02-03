شبح أنقذ حياة طفلة رضيعة.. إليكم التفاصيل

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في حادثة غريبة، روت امرأة كيف أدت "المواجهة الخارقة للطبيعة" لجدتها في الستينيات إلى إنقاذ حياة عمتها عندما كانت مجرد طفلة.فقد كشفت أن جدتها عاشت في شقة مسكونة لفترة قصيرة عندما كان والدها صغيرًا وكانت عمتها قد ولدت للتو، وأخبرت كيف لاحظت الكثير من "الأشياء الغريبة" التي تحدث في المنزل، لكنها لم تشعر أبدًا "بالتهديد أو الخوف".لكن، في إحدى الليالي، وبينما كان الجميع نائمين، وزوجها (جد الفتاة) خارج المنزل، قالت جدتها إنها سمعت اسمها يُنادى، وأصبح النداء يعلو أكثر فأكثر: "وفي المرة الثانية، قال الصوت أيضًا: "افحصي الطفلة". واعترفت جدتها بأن هذا الأمر دفعها إلى الركض والاطمئنان على الطفلة، لتجد أن مولودتها الجديدة تمكنت من لف البطانية حول رقبتها وبدأت في الاختناق، وفق ما نقل موقع ميرور.وقالت: "كان هذا في أواخر الستينيات قبل أن يعرف أي شخص أن البطانيات تسبب وفيات الرضع... لقد أنقذوا حياة عمتي في تلك الليلة - أياً كانوا". (lbci)