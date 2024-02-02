الحمل

يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك

الثور

ينذر أن تعاني في المكتب التوتر في علاقتك مع زملائك، ويبدو أن العمل الجماعي هذه الأيام غير معقد على الإطلاق وفي غاية الإنتاج

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الجوزاء

قد تواجه بعض العوائق لتحقيق التقدّم، لكنك قادر على تخطي الصعوبات مهما تكن كبيرة بإرادتك الصلبة وبعزمك الذي لا يلين

السرطان

يشير هذا اليوم إلى فرصة جديدة لكسب الأرباح لكن يطلب إليك الهدوء والابتعاد عن المغامرات والمحافظة على الممتلكات

الأسد

مصاعب غير محسوبة النتائج، وهذا قد يدفعك ربما إلى السفر وتأجيل الحلول إلى ما بعد عودتك وأخذك قسطاً من الراحة

العذراء

إذا كنت تشعر بأنك لست بحال طبيعية، ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبداً

الميزان

إذا لم تقتنع بوجهة نظر ربّ العمل، فلا توافق على اقتراحاته وحاول أن تشرح الأسباب الموجبة لذلك

العقرب

خصص الفترة المقبلة لإعادة الاتصال بزملائك، اذا كان هناك أي خلافات مهنية لم تـحل بعد ، إنه الوقت الأمثل للتوفيق وحسم الأمور

القوس

ما زالت الظروف داعمة، تغمرك بذبذباتها الإيجابية وتطلب إليك تنشيط مشاريعك وتقديم طلباتك في أسرع وقت ممكن

الجدي

تبدو المغامرات كثيرة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة العلاقة

الدلو

تأتيك أخبار جيّدة وفرص تظهر في اللحظة التي تحتاج إليها، تطلّ بجاذبية قصوى ويكون بريقك مشعّاً وتستقطب المؤيدين

الحوت

تصادف تغييرات كبيرة في العمل، والوظيفة التي حلمت بها أصبحت ممكنة