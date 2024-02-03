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منوعات
في واشنطن.. وجد صاروخًا لحمل الرؤوس النووية داخل مرآب المنزل!
Lebanon 24
03-02-2024
|
23:00
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أبلغ أحد السكان عن وجود صاروخ في مرآب منزل بولاية واشنطن غربي الولايات المتحدة، اتضح لاحقا أنه مصمم لحمل رأس نووية.
واتصل الساكن بمتحف القوات الجوية في أوهايو للإبلاغ عن الصاروخ، الذي عثر عليه في بيت جاره المتوفي، ليتواصل المتحف بدوره مع الشرطة من أجل إبلاغها بالواقعة.
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وكان الرجل تواصل مع المتحف من أجل منحه الصاروخ، الذي وجده في مرآب منزل الجار بمدينة بلفيو القريبة من سياتل بولاية واشنطن، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وأرسلت شرطة الولاية فرقة من المتخصصين في فحص المفرقعات إلى موقع الصاروخ لاحقا.
وبفحصه، اكتشفت الشرطة أن الصاروخ من طراز "دوغلاس إير 2 جيني"، وهو صاروخ جو جو غير موجه، مصمم لحمل رأس نووية.
وأكد أعضاء فرقة المفرقعات أن الصاروخ لم يكن متصلا برأس حربية، بل كان خاملا ولا يحتوي حتى على وقود صاروخي، مما يعني أنه كان قطعة أثرية لا تحمل أي خطر انفجاري.
وقالت قوة الشرطة إنها قررت ترك الصاروخ "الهيكل" مع الساكن الذي أبلغ عنه، ليتم ترميمه ثم عرضه في المتحف.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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