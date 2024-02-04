في بلدة تعاني من العصابات.. العثور على جثث وما حُفر على جبهات الضحايا مخيف

تم العثور على أربع جثث حُفر على جبهاتهم كلمة "فأر" في بلدة تعاني من عنف العصابات.

وتظهر الصور من مكان الحادث أن الأعضاء التناسلية للضحايا كانت مكشوفة وهم جثث على الطريق، مع كلمة "RAT" على جبهاتهم.

ويستخدم هذا المصطلح بشكل شائع لوصف الأفراد المتورطين في السرقة أو السطو.

ووقع هذا الاكتشاف المروع على طريق سريع خارج نويفو كاساس غراندي، في ولاية تشيهواهوا المكسيكية، التي دمرتها عصابات المخدرات المتناحرة.

ويعتقد أن هذا الاكتشاف مرتبط بسلسلة من عمليات السطو المسلح التي استهدفت المتاجر في المنطقة.

وجاء ذلك بعد ساعات فقط من اختطاف مسلحين رجلين من متجر في شارع بينيتو خواريز الرئيسي في المدينة.

وقد حددت السلطات رسميًا هوية اثنين من الضحايا، وهما ياديرا إليزابيث غارسيا كالديرون، 48 عامًا، وابن أخيها كريستيان إدواردو فيلانويفا كالديرون، 21 عامًا. وقد أكد أقاربهما هويتهما، وفقًا لتقارير الضرب في المناطق الحدودية. ويعتقد أن رجلين وامرأتين قد ماتوا.

وقيل إن ياديرا مدمنة للميثامفيتامين الكريستالي عاطلة عن العمل بينما ورد أن ابن أخيها متورط في عمليات سطو مسلح.

( lbc)