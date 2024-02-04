Advertisement

منوعات

في بلدة تعاني من العصابات.. العثور على جثث وما حُفر على جبهات الضحايا مخيف

Lebanon 24
04-02-2024 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1160432-638426274503726419.jpg
Doc-P-1160432-638426274503726419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تم العثور على أربع جثث حُفر على جبهاتهم كلمة "فأر" في بلدة تعاني من عنف العصابات.

 

وتظهر الصور من مكان الحادث أن الأعضاء التناسلية للضحايا كانت مكشوفة وهم جثث على الطريق، مع كلمة "RAT" على جبهاتهم.

 

ويستخدم هذا المصطلح بشكل شائع لوصف الأفراد المتورطين في السرقة أو السطو.

 

ووقع هذا الاكتشاف المروع على طريق سريع خارج نويفو كاساس غراندي، في ولاية تشيهواهوا المكسيكية، التي دمرتها عصابات المخدرات المتناحرة.

 

ويعتقد أن هذا الاكتشاف مرتبط بسلسلة من عمليات السطو المسلح التي استهدفت المتاجر في المنطقة.

 

وجاء ذلك بعد ساعات فقط من اختطاف مسلحين رجلين من متجر في شارع بينيتو خواريز الرئيسي في المدينة.

 

وقد حددت السلطات رسميًا هوية اثنين من الضحايا، وهما ياديرا إليزابيث غارسيا كالديرون، 48 عامًا، وابن أخيها كريستيان إدواردو فيلانويفا كالديرون، 21 عامًا. وقد أكد أقاربهما هويتهما، وفقًا لتقارير الضرب في المناطق الحدودية. ويعتقد أن رجلين وامرأتين قد ماتوا.

 

وقيل إن ياديرا مدمنة للميثامفيتامين الكريستالي عاطلة عن العمل بينما ورد أن ابن أخيها متورط في عمليات سطو مسلح.

( lbc)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:00 | 2024-02-04
02:00 | 2024-02-04
23:00 | 2024-02-03
15:12 | 2024-02-03
14:54 | 2024-02-03
13:57 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24