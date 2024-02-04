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بالتفاصيل.. معاناتها مع المرض وافتقارها إلى دواء جعلها تبتكر "المنقذ"

Lebanon 24
04-02-2024 | 04:00
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بعد معاناة طويلة مع التهاب بطانية الرحم وعدم العثور على دواء يخفف الأعراض، استطاعت الأسترالية "كيلي جونسون"، ابتكار حزمة حرارية فريدة خاصة بها، أطلقت عليها النساء اسم "المنقذ".

 

وأطلقت جونسون حزمة حرارية حاصلة على براءة اختراع، "كوسي"، وثمنها 74.95 دولارًا، بعد سنوات من محاولة العثور على منتجات من شأنها مساعدتها في المرحلة الرابعة من التهاب بطانية رحمها.

 

وقالت جونسون، والبالغة 40 عامًا، لصحيفة "ديلي ميل" إنها واجهت الإحباط مطولا بسبب الخيارات المحدودة أمامها، ما دفعها إلى تصميم منتج يفوق البدائل الموجودة.

 

واستثمرت جونسون مدخراتها لإنشاء تصميم "كوسي" الحاصل على براءة اختراع، والذي يُعتبر ابتكارًا فريدًا ومضمونًا.

 

وتلتف حزمة "كوسي" الحرارية حول الجسم لتوفير تدفئة كاملة للجذع، وهي لا تحتاج إلى استخدام اليدين، ولها شريط قوي للغاية حتى لا تسقط ويمكن ارتداؤها تحت الملابس.

 

وحزمة "كوسي" مصنوعة من نسيج البوليستر الناعم اللطيف على البشرة، كما أنها مليئة بمزيج من بذور الدخن الأحمر وبذور الكتان، حيث أبدت النساء اللواتي جربن المنتج إعجابهن به.

 

وأطلقت جونسون منتجها العام الفائت، قبل أسابيع فقط من أن تُرزق بابنتها، بعد معركة طويلة مع العقم المرتبط بمرض بطانة الرحم، إذ أثناء قيامها بالبحث والتخطيط لعلامتها التجارية، كانت الأخيرة تعاني من حالتها الشخصية السيئة بعد تعرضها لخمس حالات إجهاض متتالية خلال أربع سنوات، قبل أن تحمل بابنتها "لولا".

( lbc)
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