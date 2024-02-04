الحمل

عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثم

الثور

أنت في حاجة ملحة لإعادة تقييم حياتك المهنية وذلك لكي تعود مجدداً لإنجاز المهام التي تم تكليفك بها

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الجوزاء

يجب تقوية علاقاتك بزملائك وتقديم المساعدة لهم كلما أمكن ذلك، فقد يأتي يوم تحتاج فيه إلى مساعدتهم

السرطان

حاول ألا تدع أفكار المغرضين تؤثر في نوعية عملك، بل كن واعياً جداً للحفاظ على مصلحتك ومركزك للمواجهة

الأسد

استشر الآخرين في ما يتعلق ببعض قراراتك المهنية ولا تتصرّف من تلقاء نفسك، فقد تقدم على اتخاذ قرارات متسرعة تندم عليها لاحقاً

العذراء

تبدأ اليوم بنزاعات وتشنجات وأجواء مربكة تحمل تغيّراً لا يروقك على الأرجح، ثم يخفّ الضغط ويجنّبك بعض الاشتباكات ويجعلك أكثر لياقة وديبلوماسية

الميزان

قد تتعرّض هذا اليوم لمصاعب كبيرة، ما يستدعي الحيطة قبل الإقدام على تغييرات جوهرية في العمل

العقرب

متطلبات العمل تتزايد بعدما تبوأت منصب المسؤولية في المجال الذي تعمل فيه منذ مدة طويلة، فكن حذراً لتحمّل المزيد

القوس

تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذين طالما بحثت عنهما، ولا تتأخر عن تقديم المساعدة للزملاء قدر الإمكان ، من دون الانشغال عن سعيك لتحقيق أهدافك

الجدي

ضغوط روتينية في العمل، لكنك تملك القدرة على تسيير دفة الأمور كما تشاء، والتوصل إلى النتائج التي تبغيها

الدلو

تجد نفسك في الموقع المناسب، ما يزيدك تألقاً وثباتاً ويرتفع منسوب الاحترام لك من قبل الزملاء

الحوت

يعدك هذا اليوم بالمزيد من الأرباح المالية التي تحصل عليها من استثماراتك في أحد المشاريع الناجحة