أعلنت وفاتها ثم ظهرت بمقطع فيديو.. عارضة أزياء هندية تثير الجدل لهذا السبب!

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وكتبت صفحات بونام باندي عبر السوشيال ميديا أن العارضة قد توفيت وذلك بعدما حاربت المرض بشجاعة. أثارت عارضة أزياء هندية الكثير من الجدل لتسبب موجة من الإنتقادات، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اعترفت بأنها قد قامت بتلفيق خبر وفاتها إطار حملة تهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر سرطان عنق الرحم.وكتبت صفحات بونام باندي عبر السوشيال ميديا أن العارضة قد توفيت وذلك بعدما حاربت المرض بشجاعة.

ونشرت وسائل إعلام محلية خبر وفاتها، كما قد تم تحديث صفحتها عبر موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية وذلك إثر خبر وفاتها المزعوم.



وكتب نجوم بوليوود العديد من الرسائل التي تشيد بها ولكنّ في المقابل البعض قد شكك في نبأ وفاة الشابة، وذلك في ضوء عدة صور قد تم نشرها قبل أربعة أيام قد تبدو فيها باندي بصحة جيدة.



واعترفت بونام باندي لاحقاً لمتابعيها والبالغ عددهم 1,3 مليون في مقطع فيديو آخر نُشر عبر تطبيق إنستغرام أن وفاتها كانت مجرد خدعة.

وكتبت "نعم، لقد لفّقت خبر وفاتي، وأعلم أنني ذهبت بعيداً في ذلك، ولكن فجأة قد أصبحنا نتحدث جميعاً عن سرطان عنق الرحم، أليس كذلك".(سكاي نيوز عربية)