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أثناء عزفها البيانو .. وفاة طالبة أمام والديها: ماذا حصل؟

Lebanon 24
05-02-2024 | 16:00
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في واقعة مروعة، توفيت سيلينا لاو، البالغة من العمر ثماني سنوات، وهي تعزف بطريقة محترفة على البيانو قبل لحظات من مقتلها عندما اقتحمت سيارة دفع رباعي حفل نهاية الفصل الدراسي في مدرستها في ويمبلدون ببريطانيا.

 

وكانت سيلينا، التي كانت تلميذة في معهد The Study Prep، تؤدي دورها ضمن حفل موسيقي قبل أن تصطدم سيارة من نوع "لاند روفر" ببوابات المدرسة الابتدائية في تموز الماضي.

 

وبعد وقت قصير من انتهاء الحفل وتلقيها التصفيق الحار، خرج التلاميذ مع عائلاتهم للنزهة، حيث اصطدمت السيارة بسياج المعهد.

 

وقُتلت سيلينا وصديقتها نوريا سجاد، البالغة من العمر ثمانية أعوام أيضًا، في الحادث بينما أصيب العشرات من الأطفال والآباء الآخرين.

 

وبعد مرور سبعة أشهر على المأساة، أصدرت صحيفة "التايمز" مقطع فيديو لسيلينا وهي تلعب بمهارة أغنية The Entertainer الكلاسيكية لسكوت جوبلين، وهو الأخير قبل وفاتها.

 

ويقدّر والدا سيلينا، فرانكي وجيسي لاو، وكلاهما يبلغان من العمر 45 عامًا، انتشار مقطع أداء ابنتهما الموسيقي الخالي من الأخطاء، لكنهما تحدثا عن رغبتهما الشديدة في الحصول على إجابات حول الواقعة وتحقيق العدالة.

 
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( lbc)
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