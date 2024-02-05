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برجك اليوم

Lebanon 24
05-02-2024 | 22:50
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الحمل
عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، وهذا تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك وعلى علاقاتك بالزملاء
الثور
يدعوك هذا اليوم إلى التفكير مليّاً بما تريد، فكُن منتبهاً إلى طريقة تصرّفاتك وإلى كل كلمة تتفوّه بها
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الجوزاء
قد تعاني مماطلة وتبذل جهودًا مضاعفة من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع عمل نحو الإنجاز
السرطان
ترى أن من يبحث عن تغيير وظيفي لا يفعل سوى تضييع وقته، الفكرة تنطبق بشدة تحت مقولة "سلاح ذو حدين"، بمعنى أن في حالتك أنت على حق ولكن في حالة الآخرين لا
الأسد
مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء في المهنة وتهنئتهم
العذراء
تستغل أفكارك وقراراتك لبلوغ أهدافك المرسومة بدقة، وتتخلص من المنافسة
الميزان
تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط ذلك من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو مناقشة بعض الموضوعات الحسّاسة والجريئة
العقرب
التعاطي مع الزملاء بأدب ولياقة يكسبك المزيد من المصداقية وثقة الجميع بلا استثناء، فتكون النتيجة ترقية تستحقها
القوس
قد تفاجئك بعض التطورات، وتدفعك إلى التريث وعدم التصرّف بعشوائية لأنك قد الثمن باهظاً إذا اتخذت قرارات غير مدروسة
الجدي
تعيش أجواء رائعة أو أوقاتاً ممتازة، وتتخلص من بعض الأمور التي تشغل بالك وتشعر بالاستقرار في المجال المهني
الدلو
كن دقيقاً في تعاطيك مع زملاء العمل، ترتفع معنوياتك بسبب حصولك على نتائج مذهلة اليوم
الحوت
تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة العلاقة
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