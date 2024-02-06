ماذا يقول طول أصابعك عنك حسب العلم؟

يعتقد بعض العلماء أن أيدينا يمكن أن تخبرنا كثيرا عن أنفسنا، حيث ربط الباحثون بين طول الأصابع وبين شخصية صاحبها وخصائصه النفسية والجسدية.

وقد يبدو الفرق بين طول أصابعك أمرا عشوائيا إلى حد ما، لكن العلماء يعتقدون أنه يمكن أن يكون مؤشرا على كيفية تطورك في الرحم، لذلك قاموا بدرس ما يسمى بنسبة 2D:4D وهي النسبة بين إصبع السبابة والبنصر.

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وقال الدكتور وعالم الرياضيات من جامعة نيو إنجلاند بن سيربيل لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "نسبة 2D:4D مرتبطة بمستويات هرمون الأم، وهي تنشأ في الرحم في وقت مبكر من نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وتتأثر بالتعرض لهرمون التستوستيرون قبل الولادة".

وأوضح أنه "نظرا لأن هرمون التستوستيرون هو هرمون أندروجيني، مما يعني أنه يضفي ما يعتبره الكثيرون سمات ذكورية، فإن النساء عادة ما يكون لديهن نسبة 2D:4D أعلى من الرجال"، مبينا أن "هرمون التستوستيرون قبل الولادة يرتبط بحساسية التستوستيرون في وقت لاحق من الحياة".

وبسبب ارتباط هذه النسبة بالهرمون الجنسي الذكري، غالبا ما يركز الباحثون على السمات التي يعتقد أنها مرتبطة بحساسية التستوستيرون.





إصبع البنصر أطول من السبابة



إذا كان إصبع البنصر أطول بكثير من إصبع السبابة، فهذا يعني أن نسبة 2D:4D لديك منخفضة. وفي بحث الدكتور سيربيل، حدد النسبة المنخفضة كعلامة محتملة على النجاح بين الرياضيين والجراحين والصحافيين والسياسيين. وكان السبب هو أن استجابة هرمون التستوستيرون مرتبطة بالقدرة على تلقي المعلومات ومعالجتها.

إصبع السبابة أطول من إصبع البنصر



من ناحية أخرى، قد يكون لديك إصبع السبابة أطول من إصبع البنصر، وبالإضافة إلى ارتباطها بعكس جميع السمات ذات النسبة المنخفضة، فقد بحثت بعض الدراسات على وجه التحديد في هذه السمة.

ويعتقد أن ارتفاع نسبة 2D:4D هو علامة على انخفاض هرمون التستوستيرون ومستويات أعلى من التعرض لهرمون الاستروجين أثناء وجوده في الرحم. وتشير الدراسات إلى أن النسبة العالية ترتبط بمستويات أعلى من الألم في المواقف المختلفة.

كيف يمكنك قياس نسبة 2D:4D لديك؟



لقياس إصبعك قم بتصويبه وانظر إلى راحة يدك. من المحتمل أن تكون هناك تجاعيد في قاعدة إصبعي السبابة والبنصر، ومن المرجح أن يحتوي إصبع السبابة على تجعد واحد، أما إصبع البنصر فهو عبارة عن شريط من التجاعيد.

حدد التجعيد الأقرب إلى راحة اليد واختر نقطة على التجعد في منتصف الطريق عبر قاعدة الإصبع. ضع علامة عليها بالقلم. قم بقياسه من العلامة إلى طرف الإصبع. (RT)