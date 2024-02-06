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فنون ومشاهير
ملكة جمال في ورطة كبيرة.. علاقة غرامية مع رجل متزوّج أطاحت بها!
Lebanon 24
06-02-2024
|
09:51
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وقعت الشابة كارولينا شينو التي أثار فوزها بلقب ملكة جمال اليابان جدلاً واسعاً، في ورطة جديدة.
وفجرت مجلة "شوكان بونشون" المحلية الأسبوعية فضيحة حول علاقتها بطبيب متزوج، ما دفعها هذا الخبر الذي انتشر بشكل واسع في البلاد، إلى التخلي عن "تاج الملكة" وترك لقب ملكة جمال البلاد.
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وكتبت الفتاة الأوكرانية الأصل، البالغة من العمر 26 عاماً، والتي حصلت على الجنسية اليابانية عام 2022، في تعليق على حسابها في إنستغرام بوقت متأخر مساء أمس الاثنين:" "أنا آسفة حقا على المشكلة الكبيرة التي سببتها وعلى خذلان وخيانة كل من دعمني".
كما أضافت أنها كانت في البداية خائفة ومرتبكة للغاية لدرجة أنها لم تتمكن من قول الحقيقة".
من جهتها، أعلنت رابطة ملكة جمال اليابان أنها قبلت طلب شينو بالتخلي عن لقبها، مقدمة اعتذارها لحكام المسابقة والجهات الراعية، موضحة أن "لقب ملكة جمال البلاد سيظل شاغرا لبقية العام".
وكانت كارولينا تعرضت لانتقادات واسعة بعد فوزها بلقب ملكة الجمال الشهر الماضي، إذ اعتبر بعض اليابانيين أنها "ليست يابانية بما فيه الكفاية"، كونها مولودة في أوكرانيا ولم تحز على الجنسية سوى قبل سنتين.
كما شن آخرون حملة شرسة على الفتاة التي نشأت في مدينة ناغويا بوسط البلاد، معتبرين أن " المرأة البيضاء لا يمكن أن تكون وجه اليابان".
في حين أكد عدد من داعمي شينو أنها استوفت كل معايير وشروط الدخول في المسابقة، من ضمنها أن تكون المتقدمة للقب مواطنة يابانية وأن يتراوح عمرها ما بين 17 و26 عامًا. (العربية)
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