الحمل

اذا كنت تبحث عن أفضل السبل لتعزيز موقعك في العمل، ستجد أمامك مجالات متعددة لتحقيق ذلك

الثور

لن تظل وحيدًا ولن تتعثّر خطواتك، بل المطلوب منك تكرار المحاولات والتقدّم حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة

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الجوزاء

أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية، ابذل ما في وسعك للاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة

السرطان

يفرض عليك هذا اليوم التركيز على الأمور الأساسية وعدم الانشغال بالأمور الثانوية لأنها لن تفيدك بشيء

الأسد

تحضر الكثير من اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات المهنية التي تحمل إليك الكثير من المفاجآت وتستفيد منها في مجالك المهني

العذراء

لا تتذمّر مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الأزمات حتى لو كانت صعبة، فأنت قادر على الخروج منها

الميزان

قد تجد أحياناً أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيراً، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصاً أنك تملك الإمكانات

العقرب

مهما حاول بعض الزملاء الخبثاء النيل من سمعتك، فإنهم سيفشلون لأنك الأقوى بين سائر المنافسين

القوس

استفد إلى أقصى درجة من جميع الفرص لتدخل روحاً جديدة إلى أفكارك وخططك، الحديث مع الزملاء وتغيير نظرتك الخارجية للأمور قد يكون مفيداً

الجدي

تحوّلات متعددة في مصلحتك، لكن تريث وستجد أمامك صفحات بيضاً بالجملة تغير مجرى حياتك نحو الأفضل

الدلو

قد تطرأ اليوم بعض التغيرات على طبيعة عملك، لكن لا تقلق على مستقبلك المهني

الحوت

رؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيراً لتحديد خطواتك المقبلة لتكون ناجحة، والإقدام على مشاريع جديدة في الاستثمار