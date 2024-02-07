Advertisement

منوعات

"خطأ طبي" أثناء الولادة ... قطع رأس رضيع يثير غضباً واسعاً

Lebanon 24
07-02-2024 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1161803-638429345960327139.jpg
Doc-P-1161803-638429345960327139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كلايتون الأميركية يوم امس، أن الحادث الذي وقع في 10 تموز 2023، والذي تعرض فيه المولود الجديد تريفون أشعيا تايلور جونيور لقطع رأسه أثناء الولادة، قد صُنّف بأنه "جريمة قتل".

 

في التفاصيل، تم نقل جيسيكا روس، البالغة من العمر 20 عامًا، إلى المركز الطبي الإقليمي الجنوبي في ريفرديل، جورجيا، في 9 تموز بعد نزول ماء الرحم.

 

ووفقًا للشكوى التي رفعتها روس وشريكها تريفون إشعيا تايلور، تعذر على الطفل الخروج بشكل طبيعي بسبب عسر ولادة الكتف.

 

وأفاد التقرير الطبي هذا الأسبوع أن وفاة الطفل كانت نتيجة لعسر ولادة الكتف، وتوقف المخاض، وانحباس الجنين في قناة الولادة.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن جسد الطفل وساقيه تمت إزالتهما خلال عملية قيصرية، لكن رأس الطفل تم ولادته عبر المهبل.

 

وزعم روس وتايلور أيضًا أن الفريق الطبي حاول إقناعهم بعدم تشريح الجثة، ولم يكتشفوا قطع الرأس إلا بعد خروجهم من المستشفى.

( lbc)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2024-02-07
09:53 | 2024-02-07
09:48 | 2024-02-07
08:30 | 2024-02-07
07:09 | 2024-02-07
06:23 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24