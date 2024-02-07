انتشار الثعالب في أنحاء هذه المدينة.. وسكانها يرفعون الصوت

تشهد العاصمة البريطانية لندن ازديادًا في عدد سكانها، ومع هذا النمو، يتزايد أيضًا عدد الحيوانات البرية التي تجوب شوارع المدينة. ومن بين هذه الحيوانات، تنتشر الثعالب في أنحاء المدينة حيث تجذبها أكياس القمامة وأكوام النفايات.

وتُظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الثعالب وهي تستقل القطار في محطة المترو بلندن في وضح النهار، وتتجول بحرية عبر الشوارع.

وتعتبر هذه الحيوانات البرية ظاهرة مزعجة للسكان، حيث تظهر بوضوح في الأماكن العامة وحتى تستقل وسائل النقل العامة، مما يعكس تأقلمها مع بيئة المدينة. يثير صوت التزاوج الذي يصدرها غضبًا إضافيًا بين السكان الذين يجدون صعوبة في الحفاظ على هدوئهم خلال ساعات الليل.

وتبقى هذه الظاهرة مصدر قلق للسكان، حيث يعبرون عن استيائهم من تأثير الحياة البرية على حياتهم اليومية ويبحثون عن حلول للتعامل مع هذا التحدي المتزايد في المدن.

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( lbc)