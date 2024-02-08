بالفيديو... انزلاق طيني يغمر منزلا مأهولا

غمر انزلاق طيني منزلا مأهولا بداخله أربعة أشخاص بينهم طفلان في مقاطعة ألماتا في جنوب شرق كازاخستان وسط عمليات إنقاذ لإخراج المتضررين.



ووفق وسائل الإعلام، تسبب الانزلاق بتدفق طيني بحجم 3200 متر مكعب في منطقة تاو سامال في حوالي الساعة الثانية صباحا.

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