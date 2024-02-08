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منوعات
بالفيديو... انزلاق طيني يغمر منزلا مأهولا
Lebanon 24
08-02-2024
|
00:19
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غمر انزلاق طيني منزلا مأهولا بداخله أربعة أشخاص بينهم طفلان في مقاطعة ألماتا في جنوب شرق كازاخستان وسط عمليات إنقاذ لإخراج المتضررين.
ووفق وسائل الإعلام، تسبب الانزلاق بتدفق طيني بحجم 3200 متر مكعب في منطقة تاو سامال في حوالي الساعة الثانية صباحا.
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وبحسب البيانات الأولية، حدث الانهيار الأرضي بسبب تشبع التربة بالمياه من جراء كسر في أنبوب إمداد مائي وتدفق المياه منه.
وتم إجلاء سكان المنازل المجاورة وسط تواصل عمليات الإنقاذ لإخراج العالقين. (RT)
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