بعد البلبلة الكبيرة... هل غير مطعم "7 أكتوبر" في الأردن اسمه؟

بعد الجدل الذي أثاره افتتاح مطعم في الأردن يحمل اسم "7 أكتوبر"، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور زعم ناشروها أنها لأسماء جديدة وضعت على واجهة المطعم تحيل إلى التاريخ نفسه بشكل غير مباشر.

صحيح أن الاسم أزيل بموجب القانون لأنه يحمل "دلالات سياسية"، إلا أن هذه الصور مركبة، وقد ظهرت أولا على سبيل السخرية، أما المطعم فيحمل اليوم اسم "العون" كما أكد صاحبه لوكالة فرانس برس.

تتضمن الصور المتداولة واجهة متجر كتب عليها "مطعم قبل 8 أكتوبر بيوم" أو "قبل 7 تشرين الثاني بشهر".

وجاء في التعليقات المرافقة أنها لواجهة المطعم الذي كان يحمل سابقا اسم "7 أكتوبر" وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السابع من تشرين الاول 2023 شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على مناطق ومواقع إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أسفر عن مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية.

كذلك، احتجز في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، بعد عملية تبادل في نوفمبر الماضي، و29 منهم على الأقل يعتقد أنهم قتلوا، بحسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتعهدت إسرائيل القضاء على حماس، وأطلقت هجوما عسكريا واسعا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27708 أشخاص في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 67 ألف شخص بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع.

مطعم "7 أكتوبر"

وفي الأسابيع الماضية افتتح في محافظة الكرك في الأردن مطعما يحمل اسم "7 أكتوبر" أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي واستياء صحفيين ومسؤولين إسرائيليين من بينهم زعيم المعارضة، يائير لابيد.

وكتب لابيد في حسابه على موقع أكس أن "التمجيد المشين ليوم 7 أكتوبر يجب أن يتوقف… إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل يولدان الإرهاب والتطرف… نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين الأمر علنا".

The disgraceful glorification of October 7th has to stop. The incitement and hatred against Israel breeds the terrorism and extremism which led to the brutal massacre of October 7th.



We expect the Jordanian government to condemn this publicly and unequivocaly https://t.co/KwyeqHAiXO — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 25, 2024 Advertisement



إثر ذلك أزيلت اللوحة التي تحمل اسم المطعم وبقي مكانها فارغا. إلا أن عددا من الناشطين على مواقع التواصل أبدلوا الاسم، على سبيل السخرية، بأسماء تحيل إلى السابع من تشرين الاول من دون أن تذكره صراحة.



إلا أن كثيرين تعاملوا مع هذه الصور على أنها حقيقية. لكن التفتيش عن الصور المتداولة يرشد إلى النسخة الأصلية منشورة في موقع خرائط غوغل وتخلو من أي اسم.





ما مصير المطعم؟ إثر ذلك أزيلت اللوحة التي تحمل اسم المطعم وبقي مكانها فارغا. إلا أن عددا من الناشطين على مواقع التواصل أبدلوا الاسم، على سبيل السخرية، بأسماء تحيل إلى السابع من تشرين الاول من دون أن تذكره صراحة.إلا أن كثيرين تعاملوا مع هذه الصور على أنها حقيقية. لكن التفتيش عن الصور المتداولة يرشد إلى النسخة الأصلية منشورة في موقع خرائط غوغل وتخلو من أي اسم.

وقد أكد أحد مالكي المطعم، وليد الصرايرة، لوكالة فرانس برس أن المطعم عمره ثلاث سنوات وكان يحمل اسم "بوبايز" وقد أعيد افتتاحه أخيرا بعد إعادة تأهيل إثر انفجار قارورة غاز داخله.

وأقام المطعم مسابقة لزبائنه لاختيار اسم جديد فوقع الاختيار على "7 أكتوبر".

ويقول الصرايرة إنه لم يتوقع أن يثير الموضوع جدلا، ويشرح لفرانس برس "أزلنا اللافتة لأننا لم نحصل على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة لأن الاسم يحمل دلالات سياسية كما قالوا، لكنه أيضا نفس تاريخ تخرج ابنة أخي".

ويقع المطعم في منطقة المزار الجنوبي في محافظة الكرك على بعد 118 كلم جنوب عمّان.

ويقول وليد الصرايرة "كنا نفضل أن يبقى المطعم بدون اسم لكن ذلك يحول دون حصولنا على ترخيص لذلك اخترنا اسم مطعم العون". (الحرة)