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بركان مرعب في آيسلندا.. الحمم أضاءت المكان

Lebanon 24
08-02-2024 | 05:02
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أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي، اليوم الخميس، عن بدأ ثوران بركان على شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غربي أيسلندا، هو الثالث في المنطقة منذ كانون الأول الماضي.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بيان أنه "عند الساعة 5:30 من صباح اليوم الخميس، بدأ نشاط زلزالي صغير وشديد شمال شرقي سيلينغارفل. بعد نحو 30 دقيقة، تلاه ثوران (بركاني) في المنطقة ذاتها".
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وأضاف المكتب أنه بناء على التقييم الأولي لخفر السواحل، فإن الصدع يمتد على نحو ثلاثة كيلومترات.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة بالبث الحي حمما بركانية تتدفق من صدع لتضيء عمودا من الدخان تصاعد من المكان.

وتضم أيسلندا أكثر من 30 بركانا نشطا، وهو أعلى عدد في أوروبا.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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