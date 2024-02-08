بسبب شطيرة... اعتدى على سائق توصيل ورشّه بطفاية حريق!

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أعرب رجل قام برش سائق توصيل بطفاية الحريق أثناء محاولة سرقة، عن أسفه، وفق موقع "ميرور".واستهدف دانييل ييتس، 33 عامًا، العامل أثناء سرقة شطيرة لحم الخنزير والجبن من متجر صغير في "بريسكوت" في المملكة المتحدة، كان يسبب فيه مشاكل لأشهر عدة.وسرق ييتس الشطيرة، ثم هاجم سائق توصيل الطلبات الذي كان يوزع الصحف وطلب مفاتيحه، ورشه بطفاية حريق. فدافع السائق عن نفسه باستخدام عصا حديدية، ورشّ ييتس بطفاية قبل أن يهرب.وذكرت المحكمة أن ييتس لديه 42 جريمة سابقة. وبعد الحادثة الأخيرة، اعترف بشعوره بالندم وتمنى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.وأوضح أنه يرغب بالاعتذار من السائق عن سلوكه الهجومي في ذلك الوقت، لأنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات.والسبب وراء التعاطي هو أن علاقته بأم أولاده وبوالديه كانت سيئة، لأنه كان مسجوناً في السابق.واعترف ييتس بالاعتداء بقصد السرقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف.