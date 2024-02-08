"وصفني الناس بأبشع الكلمات"... شابة عانت من شعر الوجه منذ مراهقتها! (صور)

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كشفت امرأة بدأ شعر وجهها بالنمو في سن المراهقة، كيف أصبحت تحب لحيتها "الفاتنة" وتحتضنها.ولاحظت جينيفيف فايانكورت، 40 عامًا، من جورجيان باي، أونتاريو، وجود سوالف كثيفة وشاربا على وجهها في عمر 14 عامًا فقط، واكتشفت لاحقًا أن متلازمة تكيس المبايض (متلازمة المبيض المتعدد الكيسات) هي السبب.ومع استمرار نمو شعر وجهها إلى لحية، قالت إنها تعرضت للتنمر "الشديد"، ووصفت بأنها "غريبة ومثير للاشمئزاز"، فضلاً عن تعرضها للمضايقات في مكان عملها السابق من قبل العملاء الذين طلبوا منها "الذهاب للحلاقة"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.وعلى الرغم من معاناتها من مشاعر الكراهية الذاتية والعار، تعلمت جينيفيف احتضان نفسها الطبيعية، وإطالة لحيتها إلى أقصى طولها، ومشاركة رحلتها نحو قبول الذات على وسائل التواصل الاجتماعي.وقالت جينيفيف: "لقد أمضيت الكثير من الوقت في الماضي وأنا أشعر بالحرج من شعر وجهي وأحاول يائسة إخفاءه وإخفاء نفسي... لقد تلقيت العديد من التعليقات السلبية على مر السنين حول شعر وجهي. لقد تعرضت للتنمر في المدرسة، وتمت تسميتي بأسماء مثل "غريبة" و"مثيرة للاشمئزاز".وأضافت: "لقد تعرضت للصراخ عندما كنت أعمل في تجارة التجزئة من قبل العملاء الغاضبين الذين طلبوا مني "الذهاب للحلاقة" - حتى عندما كنت أزيل الشعر... لقد واجهت تعليقات سلبية من الأقارب والغرباء، ولكن معظم ذلك حدث عندما كنت أصغر سنا، وعندما كنت أزيل شعر وجهي... لقد كافحت لتقبل شعر وجهي لسنوات عديدة. كرهته وقمت بإزالة الشعر بالشمع والحلاقة لإخفائه."وتابعت: "لقد شعرت بالكثير من القلق الاجتماعي وخشيت أن يلاحظ الآخرون ذلك ويدلون بتعليقات سلبية أو محرجة... وفي نهاية المطاف، أصبحت لم أعد أحلق وجهي كل يوم، لأن بشرتي كانت حساسة للغاية بحيث لا أستطيع الحلاقة يوميا".وقالت: "شعرت وكأنني كنت مختبئة دائمًا، وأخطط لحياتي الاجتماعية ومسيرتي المهنية حول "أيام الحلاقة". لقد كان الأمر مرهقًا، ومحرجًا، وتطلب الكثير من العمل!".تم تشخيص إصابة جينيفيف بمتلازمة تكيس المبايض في سن العشرين وعلمت أن الحالة يمكن أن تسبب نموًا مفرطًا للشعر.وعلى الرغم من معاناتها في قبول لحيتها، قررت في عام 2021 عن عمر يناهز 37 عامًا إجراء تغيير.وقالت جينيفيف، مرشدة الثقة والمتحدثة التحويلية: "في أحد الأيام استيقظت وأدركت أن المرة الوحيدة التي نظرت فيها حقًا إلى وجهي في المرآة كانت في الأيام التي كنت أزيل فيها شعر وجهي... وعلى الرغم من أن وجهي يبقى ناعما لبضع ساعات قصيرة، إلا أنني شعرت بالسوء تجاه نفسي، خاصة في تلك الأيام... شعرت وكأنني لم أكن أنثوية بما فيه الكفاية بسبب شعيراتي وأدى افتقاري للدورات الشهرية إلى تغذية هذه الرواية السلبية... كانت تلك السنوات صعبة حقًا، وأتذكر أنني كنت أعتقد أن كراهية الذات لن تنتهي أبدًا."وروت: "شعر وجهي وكل الأحكام المجتمعية حوله جعلتني أشعر بالضعف حقًا، وعندما بدأت في احتضان هذا الضعف وتكوين صداقات معه، أصبح الشعور بالعار أقل... لقد بدأت في تغيير عقليتي لتحدي معايير الجمال التقليدية التي تعلمنا اتباعها كفتيات ونساء وبدأت في التركيز أكثر على ما أراه جميلاً في الناس وفي العالم.... لقد غيرت روايتي بالكامل حول الجمال وبدلاً من تضمين كلمات مثل "بلا شعر" و"نحيفة"، قمت بتغيير تعريفي ليشمل كلمات مثل "أصيلة" و"حقيقية" و"ناعم".قررت أن تبدأ بالانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة قصتها وصور شعر وجهها على إنستغرام وفي المجموعات النسائية عبر الإنترنت.وبدأت أيضًا في استضافة حدث افتراضي شهري، Hairy Ladies Rising، للنساء في رحلات حب الذات.وقالت جينيفيف: "لقد صدمت بالدعم والتشجيع الساحق من النساء من كل أنحاء العالم، ومن كل الأعمار... لقد شجعني هذا حقًا وبدأت أرى لحيتي على أنها قوة وليست محرجة وبدأت أتحدى نفسي للخروج من منطقة الراحة الخاصة بي من خلال الظهور عبر الإنترنت... وفجأة أصبحت لحيتي وسيلة للتواصل مع الناس وإلهام الناس ليحبوا أنفسهم بالكامل أيضًا."