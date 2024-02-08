دب قطبي يأخذ قيلولة على "سرير جليدي"!

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فازت صورة تُظهر دبًا قطبيًا يأخذ قيلولة على "سرير جليدي" في مسابقة "مصوّر الحياة البرية".وعرضت شبكة CNN الصور المذهلة التي فازت بجوائز مسابقة "مصوّر الحياة البرية" لهذا العام، بعدما سجّل عدد المصوّتين رقمًا قياسيًا بلغ 75 ألف شخص.وفازت صورة عنوانها "سرير جليدي"، لدب قطبي صغير يغطّ بنوم عميق، التقطها المصوّر البريطاني نيما ساريخاني.وتُعرض هذه الصور في متحف التاريخ الطبيعي بلندن الذي ينظّم هذه المسابقة.