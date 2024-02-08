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جريمة "غريبة"... قتل حبيبته بسبب البصل!

Lebanon 24
08-02-2024 | 12:29
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 ألقت الشرطة في ولاية إنديانا الأميركية القبض على رجل في الستينات من عمره، يُدعى تشارلز مايكل كالفرت، بتهمة قتل حبيبته، القاضية السابقة مارسيا لينكسي.

 

وأظهرت التحقيقات أن سبب الجريمة يعود إلى جدال حاد حول كيفية تقطيع البصل. ووفقًا لتقارير الشرطة، يُتهم كالفرت بطعن لينكسي ثم تنظيم مسرح الجريمة، حيث قام بالاستحمام والتنظيف قبل الاتصال برقم الطوارئ 911.

 

وفي تصريح قدمه كالفرت للشرطة، أكد أنهما كانا يتجادلان ويحملان سكاكين، وأن حبيبته هاجمته بالسكين. وأوضح أنه كان يقوم بتقطيع البصل، ولكن الضحية اعتبرت أنه يقوم بذلك بطريقة خاطئة، مما أدى إلى تصاعد الجدال بينهما.

 

عند وصول الشرطة، وجدوا لينكسي مستلقية على وجهها في المطبخ، حيث كانت قد تعرضت للطعن في الرأس والرقبة. وكانت السكاكين على الأرض تبدو وكأنها وضعت بشكل مدروس بجوار الجثة، حيث كانت إحداها تحمل آثار الدم، في حين كانت الأخرى نظيفة نسبيًا.

 

ويظهر المشهد الذي اكتشفته الشرطة تفاصيل صادمة للتحقيقات، ويبقى هذا الحادث مأساوياً وسط تساؤلات حول دوافع وتطورات الجريمة.

( lbc)
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