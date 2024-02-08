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بدم بارد تخلصت من زوجها.. كمين مدبّر وإطلاق النار

Lebanon 24
08-02-2024 | 13:55
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كشفت وثائق محكمة في ولاية فلوريدا كيف تفكك الزواج بين أم ثرية من طائفة المورمون وزوجها، المسؤول التنفيذي في شركة مايكروسوفت، قبل مقتله بكمين مدبّر وإطلاق النار عليه.

 

وفي هذا السياق، اتهمت المحكمة "شانا غاردنر فرنانديز" بالتخطيط لقتل زوجها السابق "جاريد"، بعد أن استأجرت القاتل المحترف، "هنري آرثر تينون"، لقتل زوجها السابق أمام ابنته البالغة من العمر عامين.

 

وقالت شانا للمحكمة إنها اعتقدت أن جاريد تزوجها لأنه كانت لديه نوايا خفية وطمعًا بمالها كونها منحدرة من عائلة ثرية، كما أخبرت أنها تزوجت من جاريد بعد شهرين من لقائهما الأول لأنها كانت يائسة.

 

وخلال حديثها أمام المحكمة بعد مقتل زوجها السابق، اعترفت شانا بأنها أصبحت منخرطة عاطفياً مع مدرب اللياقة البدنية "ماريو فرنانديز سالدانا" الذي التقت به في جمعية الشبان المسيحية، وتم طلاقها من جاريد بعد أقل من عام من انتقال الزوجين إلى فلوريدا سويا.

 

وأخبرت شانا المحققين كيف بدأ جاريد، في نهاية زواجهما، بالشك بأنها كانت على علاقة غرامية وكشفها علنًا أمام أعضاء الكنيسة، وبعد الطلاق الذي اختلف فيه الزوجان على المال، أصبح جاريد قلقًا بشأن وجود ماريو في حياة أطفاله، وفقًا لأشخاص يعرفونه.

 

وقُتل جاريد في ما وصفه رجال الشرطة بـ"كمين" و"هجوم مستهدف" حيث تم إطلاق النار عليه مرات عدة من مسافة قريبة، عندما خرج الأخير من سيارته وقُتل بالرصاص بدم بارد، وفقًا لرئيس شرطة شاطئ جاكسونفيل، "جين بول سميث".

( lbc)

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