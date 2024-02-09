حذفه بعدما اعتذرت منه زوجته... إليكم بالصورة ما نشره "دكتور فود"

قبل أنّ تنشر "التيك توكر" شروق فيديو اعتذرت فيه من زوجها جورج ديب، المعروف بـ"دكتور فود"، قال الأخير في بيان توضيحيّ إنّ "شركة دكتور فود وورلد وايد، تعود غالبية أسهمها لرئيس مجلس إدارتها جورج ديب".

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وأضاف البيان أنّ "ديب بدأ مسيرته من الصفر، منذ أكثر من 20 عاماً، وشقّ طريقه ووصل إلى ما وصل إليه، من دون منّة أو فضل من أحد".

واللافت أنّ "دكتور فود" قام بحذف البيان فور إعلان زوجته الإعتذار منه ومن جميع من ذكرتهم في الفيديوهات، التي اتّهمته فيها بخيانتها.

ويأتي أيضاً بيان "دكتور فود"، بعدما أشارت شروق إلى أنّها شريكة له في الشركة، وأنّه يحقّ لها حضور كافة إجتماعات العمل.