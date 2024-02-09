محاولة خطف مرعبة.. حاول انتشال الطفل من والديه في وضح النهار

أظهر مقطع فيديو مرعب والداً من ولاية فلوريدا الأميركية يقاتل بشجاعة رجل مريب حاول اختطاف طفله الصغير في وضح النهار داخل صيدلية "ميامي بيتش" يوم امس.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، كان الخاطف، ويُدعى نيكولاس ستيرنامان، قد دخل الصيدلية حوالي الساعة 11:55 صباحًا، بينما كان الفتى البالغ من العمر 4 سنوات ووالديه يخرجون من المبنى.

عندما خرجت والدة الصبي من الباب، انحنى ستيرنامان، 26 عامًا، وزُعم أنه أمسك بالطفل من رقبته بينما كان يرفع الصبي ويحاول الفرار من المتجر، وفقًا للمعلومات.

وقام الأب سريع التفكير بإمساك ستيرنامان على الفور بينما قامت المرأة بسحب طفلها من براثن الخاطف المزعوم، كما تم توثيق الحادثة من خلال فيديو مراقبة المتجر.

وسقط الفتى على الأرض بينما كان والده يتصارع مع ستيرنامان لعدة ثوان، الّذي تمكن من تمزيق سترة الخاطف.

ثم هرب ستيرنامان من المتجر إلا أن والد الفتى طارده مع أحد المتسوقين.

( lbc)