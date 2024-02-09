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ملثم يسرق 50 هاتف آيفون من أحد المتاجر.. هل تمكن من الهرب؟

Lebanon 24
09-02-2024 | 14:00
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ألقي القبض على رجل من كاليفورنيا ليلة الأربعاء، بتهمة سرقة  من متجر أبل في "بيركلي" في أميركا، بعد أن تم تصويره وهو يسرق الأجهزة المعروضة.

 

وبحسب موقع "فوكس نيوز"، ألقى رجال الشرطة القبض على "تايلر ميمز" البالغ من العمر 22 عامًا لتورطه في السرقة، واتهموه بالسطو والسرقة الكبرى وجرائم أخرى.

 

وكانت الشرطة قد ذهبت إلى المتجر بعد أن أبلغ أحد المتصلين عن الجريمة، وقال إن المشتبه به هرب ومعه 50 هاتف آيفون بقيمة إجمالية قدرها 49230 دولارًا.

 

وكان الشاب ملثماً ويرتدي ملابس سوداء بالكامل، وشوهد في الفيديو وهو ينزع الهواتف من طاولة العرض ويضعها في جيوبه.

 

أما الشهود فكانوا يشاهدونه من دون الاقتراب منه. ولكن الشخص الذي كان يسجل الفيديو، كان يتابعه عن كثب أثناء خروجه من المتجر واصطدامه بسيارة شرطة، قبل هروبه بسيارة سوداء.

( lbc)
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