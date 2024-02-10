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منوعات

فيه "ايحاءات" غير أخلاقية.. إعلان غامض يُثير ضجة! (صور)

Lebanon 24
10-02-2024 | 00:00
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تسبب إعلان بضجة كبيرة بعد نشره على نطاق واسع في بعض المناطق الشهيرة في القاهرة مع الصورة الشهيرة للفنان حمدي الوزير التي تحمل إيحاءات جنسية.
 
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وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن هدف الإعلان "ليك في الكيك"، الذي يبدو أنه غامض بعض الشيء، حيث قال أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "‏داخل الهرم في أمان الله ليت الإعلان ده ليك في الكيك".
 
 
وقال ناشط آخر: "هي خلاص بقت كده يا مصر لوحات اعلانية في الشوارع فيها حمدي الوزير ومكتوب جنيه ليك في الكيك انا شامم ريحة بيض وفانيليا في الموضوع".
 
 
وهاجم البعض الآخر الإعلان واعتبر أنه يحمل بعض التعابير غير المقبولة، خاصة وأن الكلمة "ليك في الكيك" يستخدمها بعض الأشخاص في مصر بطريقة خاطئة. (روسيا اليوم)

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