Advertisement

منوعات

بسبب الجيران.. إلغاء "زفاف الأحلام" في اللحظة الأخيرة!

Lebanon 24
10-02-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1162637-638431300498032899.png
Doc-P-1162637-638431300498032899.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حالة من الصدمة عاشتها عروس من ولاية أريزونا الأميركية في يوم زفافها بعدما اضطرت الشرطة إلى إغلاق حفل الاستقبال في غضون دقائق، بسبب عدم حصول المكان على التصاريح اللازمة لاستضافة الحدث، نتيجة شكاوى من الجيران حول الضوضاء الصاخبة.
Advertisement
 
وصرّحت العروس، هوليان تران، لعائلتها في أريزونا يوم الأربعاء الماضي، قائلةً: "أقمنا حفلًا جميلًا استمر لمدة 10 دقائق فقط، وعندما بدأ منسق الموسيقى، ظهرت الشرطة بسرعة."
 
وأضافت: "أخبرتنا الشرطة بأنه يجب علينا توقيف الحفل، لم أتمكن من تصديق ذلك".
 
واستأجرت تران أحد المواقع التاريخية لإقامة زفافها في تشرين الثاني 2022. وكان الموقع، المكون من ثلاث منازل والتي تم إدراجه في السجل الوطني للأماكن التاريخية، بالضبط ما كانت تتمناه العروس وزوجها المستقبلي. (lbci)
 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:00 | 2024-02-10
03:00 | 2024-02-10
02:00 | 2024-02-10
01:22 | 2024-02-10
00:00 | 2024-02-10
23:21 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24