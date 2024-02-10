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منوعات
بسبب الجيران.. إلغاء "زفاف الأحلام" في اللحظة الأخيرة!
Lebanon 24
10-02-2024
|
01:00
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حالة من الصدمة عاشتها عروس من ولاية أريزونا الأميركية في يوم زفافها بعدما اضطرت الشرطة إلى إغلاق حفل الاستقبال في غضون دقائق، بسبب عدم حصول المكان على التصاريح اللازمة لاستضافة الحدث، نتيجة شكاوى من الجيران حول الضوضاء الصاخبة.
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وصرّحت العروس، هوليان تران، لعائلتها في أريزونا يوم الأربعاء الماضي، قائلةً: "أقمنا حفلًا جميلًا استمر لمدة 10 دقائق فقط، وعندما بدأ منسق الموسيقى، ظهرت الشرطة بسرعة."
وأضافت: "أخبرتنا الشرطة بأنه يجب علينا توقيف الحفل، لم أتمكن من تصديق ذلك".
واستأجرت تران أحد المواقع التاريخية لإقامة زفافها في تشرين الثاني 2022. وكان الموقع، المكون من ثلاث منازل والتي تم إدراجه في السجل الوطني للأماكن التاريخية، بالضبط ما كانت تتمناه العروس وزوجها المستقبلي. (lbci)
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