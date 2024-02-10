شكّ بوجود علاقة بين زوجته وجارهما.. وهذا ما فعله

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روى رجل متزوج أن جاره يتحدث باستمرار عن الجنس أمام زوجته، ما جعله يشك ما إذا كانت زوجته على علاقة بهذا الجار.وأوضح أنه يعانقها في أي فرصة ولفترة طويلة جدًا، وبقوة شديدة، وأحيانًا يفرك ظهرها، وفق موقع "ذا صن".ويُذكر أن الرجل البالغ 44 عامًا متزوج منذ 12 عامًا من زوجته البالغة 42 عاماً، ولديهما ولدان.وقال الرجل: "لقد تعاملنا دائمًا بشكل جيد مع جميع جيراننا. ومنذ حوالي ستة أشهر، انتقلت عائلة جديدة إلى المنزل المجاور. إنهما أصغر منا قليلاً وليس لديهما أطفال."وأضاف: "تعمل الزوجة خارج المنزل لفترة طويلة، بينما يعمل زوجها من المنزل ويقوم بتدبير شؤون المنزل. ومنذ اللحظة التي التقيا فيها، بدا هو وزوجتي وكأنهما يتألقان مع بعضهما البعض. لم أنزعج في البداية من الموضوع، ولكن في الآونة الأخيرة لاحظت شيئاً غريباً بينهما، إذ غالبًا ما يلقي الجار نكاتًا فظة أو يستخدم التلميحات الجنسية".أما زوجته فكانت تضحك بصوت عالٍ عندما كان الجار يلقي تلك النكات، ما جعل الزوج يشك بأنهما كانا يرسلان رسائل نصية لبعضهما البعض. لكنه لم يستطع التأكد لأنه لا يعرف كلمة مرور هاتف زوجته.وفي الوقت نفسه، يخشى الزوج مواجهة زوجته لأنه ربما يكون على خطأ.(lbci)