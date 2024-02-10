18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظًا في عيد الحب.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
10-02-2024
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يوم 14 شباط من المتوقع أن يكون يومًا مليئًا بالاحتمالات الرومانسية واللقاءات غير المتوقعة لبعض الأبراج وفرصة فريدة لاتخاذ خطوات جريئة واستكشاف آفاق جديدة في حياتك العاطفية.
تعرفوا إلى الأبراج الثلاثة المحظوظة في يوم الحب 2024.
Advertisement
برج الثور
من المتوقع أن يكون يوم الحب 2024 فترة رائعة مليئة بالبهجة الهائلة، وهو شعور سيكون واضحًا لكل من حولك. ربما شعرت أنك مقيد، وأنك تعيقك قوى خارجة عن إرادتك والتي خنقت علاقاتك. كن مستعدًا لتحول جديد، خاصًة إذا شعرت بالركود في علاقاتك مؤخرًا. أصبحت إمكانية مقابلة توأم روحك وشيكة أكثر من أي وقت مضى. كن يقظًا، وحافظ على تناغم حواسك مع العلامات الدقيقة التي قد يكشف عنها القدر. لقد حان الوقت لكي تتخلص من الشك والخوف الذي حجبك لفترة طويلة. إن المرحلة من حياتك التي شعرت فيها بالحب وكأنه صراع لا هوادة فيه، والذي يبدو دائمًا بعيد المنال، تقترب من نهايتها. أنت تقف على عتبة تحقيق ما كنت تتوق إليه. تقبل فكرة أنك تستحق الحب، وأن الحب بدوره هو في متناول يدك.
برج العقرب
كن مستعدًا للمفاجآت غير المتوقعة؛ تعامل معها بقلب مفتوح وبدون توقعات سلبية. طبيعتك الفضولية ستقودك إلى وجهات مبهجة. ثق في أصالة كيانك وقدم نفسك في جوهرك الحقيقي. هناك شخص ما في محيطك يحمل لك مودة عميقة، وهو شعور قوي لدرجة أن الإخفاء لم يعد خيارًا؛ مشاعره شفافة ولا يمكن إنكارها. هذا الشخص مستعد ليقدم لك المودة والحب، مما يسمح لك بالاستمتاع بإحساس الاعتزاز. الحب يلوح في الأفق بالنسبة لك، سواء كنت مستعدًا له أم لا. ومع ذلك، فهي ليست مجرد فرصة تعمل لصالحك. إنها تتويج لنموك الروحي والشخصي. لقد قطعت مسافة كبيرة عن الشخص الذي كنت عليه من قبل، والآن هي اللحظة المناسبة للحصول على الأوسمة التي تستحقها بحق. لقد أدى تحولك إلى جذب شخص يقدر سماتك الرائعة. إنه مصمم على إثبات جدارته بالوقوف إلى جانبك. يشجعك يوم الحب 2024 على احتضان ما هو غير مألوف، والمغامرة خارج حدود منطقة الراحة الخاصة بك.
برج الدلو
يصطف الكون بشكل إيجابي، مما يمهد الطريق لفترة غير عادية خالية من العوائق التي تحول دون الحب. تمتد هذه السهولة إلى مساعيك الرومانسية، مما يجعل الوصول إلى الاتصالات أكثر سهولة من أي وقت مضى. ابقَ منفتحًا على إمكانية حدوث اتصال روحي عميق قبل نهاية الشهر. ربما تبدو فكرة كونك من بين المحظوظين في الحب غير محتملة بالنسبة لك. في الآونة الأخيرة، تأقلمت مع احتمالية التمتع بحياة مُرضية، وإن كانت منعزلة. إن مهارتك في تبرير المواقف تستحق الثناء، وهي مهارة ذات قيمة كبيرة، بشرط ألا تصبح حالة دائمة من الوجود. يبشرك يوم الحب 2024 بالكشف عن آفاق جديدة، ويدخلك إلى عالم الاحتمالات الرومانسية التي بدت في السابق بعيدة المنال. شخص ما في حياتك، لم يسبق لك رؤيته من خلال عدسة رومانسية، يبرز بولائه ودفئه ولطفه. إن وجوده البسيط يسمح لك بالتخلي عن حذرك، مع العلم أن إيماءاته ليست مجرد عروض تهدف إلى كسب مصلحتك. (الجميلة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس
05:39 | 2024-02-09
09/02/2024 05:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!
14:05 | 2024-02-09
09/02/2024 02:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
15:33 | 2024-02-09
09/02/2024 03:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز صور.. قتلى وجرحى وهذا ما جرى!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز صور.. قتلى وجرحى وهذا ما جرى!
13:08 | 2024-02-09
09/02/2024 01:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر كبير تشهده منطقة لبنانيّة... إشتباك مسلّح وإصابة 6 أشخاص
Lebanon 24
توتّر كبير تشهده منطقة لبنانيّة... إشتباك مسلّح وإصابة 6 أشخاص
10:35 | 2024-02-09
09/02/2024 10:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:00 | 2024-02-10
كأنها في العشرين.. لن تصدقوا عمر هذه السيدة الحقيقي!
02:00 | 2024-02-10
شكّ بوجود علاقة بين زوجته وجارهما.. وهذا ما فعله
01:22 | 2024-02-10
بالفيديو.. طائرة سقطت على طريق سريع واصطدمت بسيارتين
01:00 | 2024-02-10
بسبب الجيران.. إلغاء "زفاف الأحلام" في اللحظة الأخيرة!
00:00 | 2024-02-10
فيه "ايحاءات" غير أخلاقية.. إعلان غامض يُثير ضجة! (صور)
23:21 | 2024-02-09
برجك اليوم
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
10/02/2024 11:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
10/02/2024 11:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
10/02/2024 11:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24