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كأنها في العشرين.. لن تصدقوا عمر هذه السيدة الحقيقي!

Lebanon 24
10-02-2024 | 04:00
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حالة من الذهول أثارتها مدربة اللياقة البدنية "نيكي إليس"، وذلك بعد كشفها عن عمرها الحقيقي.  

فغالبًا ما يتم الخلط بين الجميلة الشقراء وامرأة في العشرينيات أو الثلاثينيات من عمرها، على الرغم من أنها في الواقع تبلغ من العمر 60 عامًا تقريبًا.
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والفضل في مظهرها الشبابي، يعود إلى خصلات شعر إليس الذهبية الطويلة وقوامها الرياضي، كونها تحب المظهر والشعور بالشباب.

وفي هذا السياق، تستعد إليس للاحتفال بعيد ميلادها الثامن والخمسين هذا العام، علمًا أن معظم الناس يظنون أنها في أوائل الثلاثينيات من عمرها.

وتمتلك إليس نادٍ رياضي خاص بها، وكان لديها دائمًا الشغف الكافي لممارسة التمارين الرياضية، وهو ما زعمت أنه ساعدها في الحفاظ على شكلها المثير للإعجاب.

وعلى الرغم من أنها تعلم أن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية قد يكون أمرًا شاقًا بالنسبة للنساء الأكبر سنًا، إلا أن إليس نصحت الناس بالعثور على مكان يشعرون فيه بالراحة.

وكشفت إليس أيضًا أنها لا تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا للحفاظ على لياقتها البدنية لكنها تحاول تناول طعام صحي في كل وجبة.

وحول نصائحها وحيلها السرية، كشفت إليس عن بعض الطرق التي تحافظ من خلالها على مظهرها وشعورها بالشباب والحيوية، مضيفة أنها لا تشرب الكحول وتشرب الكثير من الماء وتضع كريمًا للشمس كل يوم للحفاظ على بشرتها محمية، وتتجنب الأشعة فوق البنفسجية.(lbci)

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