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أسماك "بوجوه بشرية" تثير الجدل.. ما حقيقتها؟

Lebanon 24
10-02-2024 | 06:01
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إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يدعي ناشروها أنها لأنواع أسماك "لها وجوه بشرية" مكتشفة حديثاً في منطقة يطلق عليها اسم "كارانجي".


وأرفق الفيديو المعد على شكل وثائقي بتعليق صوتي يتناول الحديث عن العثور على نوع جديد من الأسماك يطلق عليها اسم "هومو بيسيس"، تشبه وجوهها وجه الإنسان، في بحيرة سامسارا في منطقة كارانجي.
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حظيت هذه المقاطع بانتشار واسع وأثارت جدلاً حول صحّتها. لكن الفيديو في الحقيقة مركب، والقناة التي نشرت المقطع الأصلي تشرح في التعريف أنها تنشر فيديوهات باستخدام تقنيات حاسوبية.

ويشرح صاحب القناة في الشق التعريفي أنه يقوم بتجارب على مستوى الفيديو والمقاييس التصميميّة. ويعرض في قناته مقاطع كثيرة لا تمتّ للواقع بصلة، ومن نسج الخيال تعتمد على التصاميم الرقمية.
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